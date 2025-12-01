El enfado de Pellegrini con el árbitro del derbi: "No le pido más"

Sin duda, el momento incómodo del derbi sevillano entre Betis y Sevilla fue cuando Munuera Montero tuvo que mandar a los dos equipos al túnel de vestuarios por el lanzamiento de botellas que se vivió en la grada de Gol Norte. Esta fue una decisión que, aparentemente por las imágenes que se captaron en el terreno de juego, no gustó a ninguno de los dos equipos, pero sobre todo a Manuel Pellegrini, sobre quien hubo un gran seguimiento tanto de las cámaras de Diario de Sevilla como de las de Movistar+. En las de la retransmisión se veía al técnico chileno visiblemente enfadado por la situación y hablando con Almeyda y el colegiado del partido sobre la situación sin entender demasiado y con una sonrisa irónica.

"Ahí ha habido un lanzamiento de objetos, tenemos que irnos. Para adentro. No podemos seguir. Está suspendido igualmente", afirmaba en primera instancia Munuera. Ahí es donde llegaba el reclamo del chileno: "Aguante tres minutos, no le pido nada más". Eso no pudo ser posible, ya que el protocolo afirma que la actuación de Munuera Montero fue la correcta. Además, este instaba al jefe de la Policía Nacional: "Hasta que él lo diga. Cuando diga él podemos dar la vuelta. Mientras tanto no podemos seguir, le abre la cabeza a un jugador...", para cerrar con un "estamos en tus manos", al jefe de las autoridades antes de irse para dentro del vestuario.

Manuel Pellegrini se enfadó y habló con varios jugadores

La frustración del Ingeniero fue tan alta que no sabía a quién acudir para hablar de la situación. Primero lo hizo con el colegiado donde se produjo la conversación que antes se ha mencionado. Después, fue en busca de un enfadadísimo Fornals, que tras comentar brevemente lo que ocurría fue en busca del banquillo del Sevilla para seguir hablando. Luego, Adrián se acercaba al entrenador y seguían frustrados con que sólo quedaban dos minutos de juego antes de meterse dentro del túnel de vestuarios.

En el vídeo recogido por las cámaras de este medio también se aprecia como el chileno se dirigía a sus futbolistas tras la conversación con el árbitro y los mandaba a todos a la caseta, al mismo tiempo que constantemente negaba con la cabeza, incrédulo con la situación que estaban viviendo.

Así fue el lanzamiento de botellas que ha obligado a suspender el derbi Sevilla-Betis

Comentó lo sucedido en rueda de prensa

"No queríamos irnos, porque quedaba poco tiempo y era peor enfriarse. El derbi engrandece mucho a la ciudad, pero la rivalidad debe ser sólo deportiva. No es correcto lanzar objetos al campo. El árbitro dijo que reglamentariamente no podía seguir. La rivalidad hay que expresarla dentro del campo de juego y no con el lanzamiento de objetos. Los incidentes son lamentables. Todo debe quedarse en el campo. No es la manera de manifestarse lanzando cosas. La rivalidad debe ser a muerte, pero sólo a nivel deportivo. Con lo que quedaba no entendía la decisión, pero me explicó el árbitro que por protocolo tenía que hacerlo. Es lamentable acabar el encuentro así, pero eso no empaña nuestro buen partido", aseguró.