La indirecta del Betis con el polémico cartel de la Cabalgata tras ganar el derbi

El Real Betis Balompié se llevó el derbi sevillano que se ha disputado esta jornada en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC en un encuentro que no dejó indiferente a nadie. Ya en el césped tuvo todo lo que suele tener un derbi: polémica arbitral, lanzamiento de objetos al campo (por muy triste y denunciable que sea esta continuidad en este aspecto), e incluso se suspendió el mismo por algo más de 15 minutos. Y luego, con el pitido final, la batalla pasó a las redes sociales, donde la realidad es que los verdiblancos lo tuvieron más fácil por el simple hecho de haber conseguido el triunfo. Enviaron algunas indirectas a través de redes sociales a su eterno rival, pero una caló mucho en el pueblo sevillano: la del cartel de la Cabalgata de Reyes Magos.

Los lectores habituales de Diario de Sevilla estarán debidamente informados desde mediados del mes de noviembre de qué ocurrió con el cartel de este evento que tanta ilusión despierta en la capital andaluza: el Ateneo de Sevilla dio a conocer dicho cartel, que levantó mucha polémica porque utilizaba una imagen de una camiseta del Betis, obviando cualquier referencia al Sevilla.

El Betis usó la referencia tras ganar el derbi

Algunas horas ya después de la finalización del choque, en el equipo de redes sociales del combinado verdiblanco tuvieron a bien adaptar el cartel a la versión 'total Betis'. Todos los colores no se alejaban demadiaso de cualquier tonalidad verde, aparecieron más camisetas del conjunto heliopolitano y en la espalda del niño que sale en el centro de la imagen, el dorsal 8, de Pablo Fornals (autor del gol inicial en el duelo).

Una indirecta clara hacia la polémica que se había generado en torno a los aficionados del combinado sevillista que en su día se ofendieron porque en el cartel se hacía referencia al Betis y no al Sevilla, o simplemente porque consideraban que no se debía hacer a ninguno de los dos equipos de la ciudad en un evento que poco tiene que ver con el deporte. De hecho, en su día esta situación levantó declaraciones de personas bien vinculadas al combinado de Nervión como Monchi, e incluso el propio José Castro (vicepresidente del Sevilla FC) expresó una queja telefónica por el cartel oficial.