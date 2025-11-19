Monchi ha atendido a los medios de comunicación en la gala del 25 aniversario de Muchodeporte y, entre otros temas, ha hablado sobre el polémico cartel de la Cabalgata de Sevilla. El de San Fernando, que fuera Rey Baltasar de la capital hispalense, ha dejado claro que le da "pena" lo sucedido, y que desde el Ateneo le dijeron que el día debería ser "para todos los niños sevillanos", por lo que no hizo "ni un gesto que no fuera para toda Sevilla".