El Torrent-Betis se traslada al estadio del Levante: cambio radical de escenario

El Torrent, rival del Betis en la segunda ronda de la Copa del Rey, ha hecho un comunicado indicando que el Ayuntamiento de dicha localidad, apenas 48 horas después de anunciar que la eliminatoria iba a jugarse en el San Gregorio, ha dado marcha atrás, por lo que finalmente se disputará en el campo del Levante: el Ciutat de Valencia.

El comunicado del Torrent es el siguiente:

"El Torrent Club de Fútbol informa a sus socios, abonados, aficionados y a toda la ciudadanía que el encuentro correspondiente a la Segunda Eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey, previsto para el Miércoles 3 de diciembre de 2025 frente al Real Betis Balompié, no podrá disputarse en la ciudad de Torrent debido a que las obras del Estadio Municipal de San Gregorio no estarán finalizadas a tiempo para la celebración del partido.

Esta noticia, comunicada oficialmente al club por parte del Ayuntamiento de Torrent, llega tan solo 48 horas después de la confirmación por parte del consistorio de que el encuentro podría celebrarse en San Gregorio, lo que supone un golpe especialmente duro para todos. Para el club, para nuestros jugadores, para nuestras familias y sobre todo, para una afición que llevaba años soñando con vivir un partido así en su propio estadio. Un encuentro histórico, el más importante en los 104 años de vida del Torrent CF, que merecía jugarse en nuestra casa y ante nuestro pueblo.

Durante las últimas horas, el club ha llevado a cabo gestiones intensas y urgentes, contactando con varios clubes de la ciudad de València con el objetivo de asegurar un estadio que permitiera acoger un evento de esta magnitud. Después de valorar todas las opciones disponibles y tras la reunión mantenida con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrent, confirmamos que: El partido se disputará en el Estadio Ciutat de València, instalación que reúne todas las garantías necesarias para acoger un encuentro de esta dimensión y que permitirá a la afición del Torrent CF acompañar al equipo en una fecha tan señalada.

No poder vivir este partido en Torrent no es solo una contrariedad deportiva: es una derrota emocional para toda la ciudad. Para generaciones de aficionados que han crecido en las gradas de San Gregorio; para las más de 1.200 familias que forman nuestra cantera; para todos aquellos que han defendido este escudo dentro y fuera del campo (...)".