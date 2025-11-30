Tras caer derrotados ante el Real Betis Balompié, los aficionados del Sevilla Fútbol Club han mostrado su descontento con un equipo que ha sido enormemente superado en la segunda mitad del encuentro. Después de la suspensión temporal del choque por lanzamiento de objetos al terreno de juego, el partido finalizó con el 0-2 que campaba en el electrónico antes de la misma, abroncando el respetable del Ramón Sánchez-Pizjuán a los suyos de forma considerable.