El Sevilla Fútbol Club ha recordado antes del inicio del derbi ante el Real Betis Balompié a tres socios fallecidos recientemente: el exentrenador Xabier Azkargorta y los que fueran socios números uno y dos de la entidad nervionense. La afición del cuadro heliopolitano presente en el Ramon Sánchez-Pizjuán se ha sumado al sentido homenaje que ha tenido lugar instantes antes del pitido del colegiado Munuera Montero.