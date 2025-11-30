Para un partido tan especial como el derbi, Biris Norte no ha decepcionado a la afición del Sevilla Fútbol Club con el tifo desplegado al inicio del encuentro. Los ultras del conjunto nervionense han celebrado su 50 aniversario ante el Real Betis Balompié con la efigie del 'abuelo', mítica figura que ha acompañado a los blanquirrojos a lo largo de su historia europea, soplando las velas en una tarta de cumpleaños.