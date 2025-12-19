Este 22 de diciembre, Diario de Sevilla desplegará una cobertura especial y en tiempo real para contar, minuto a minuto, todo lo que ocurra durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Desde primera hora de la mañana, el periódico activará un directo informativo con la comprobación inmediata de números premiados, tablas actualizadas y explicaciones claras de cada premio para que los lectores sepan al instante si la suerte ha llamado a su puerta. De este modo, la redacción pondrá el foco, como cada año, en las historias locales: las administraciones sevillanas agraciadas, los barrios celebrando la suerte, los trabajadores que reparten ilusión y las familias que descorchan champán a pie de calle. Habrá crónicas, galerías de fotos y vídeos con las reacciones más emotivas, así como testimonios de quienes viven el sorteo como una tradición imprescindible.

Además, Diario de Sevilla ofrecerá análisis prácticos sobre qué hacer si toca, plazos para cobrar los premios, fiscalidad y recomendaciones para evitar fraudes. La cobertura se completará con contenidos en redes sociales, encuestas y participación de los lectores, que podrán compartir sus décimos y celebraciones. Un dispositivo informativo pensado para acompañar a Sevilla en uno de los días más esperados del año, con rigor, cercanía y el pulso de la calle como protagonistas.