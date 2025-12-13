En Sevilla hay muchas administraciones de Lotería, pero solo unas pocas se han convertido en auténticos símbolos de la Navidad. El Gato Negro, Sagasta “Los Millones” y la Administración número 11, entre Sierpes y San Francisco, vuelven a concentrar estos días largas colas de compradores que repiten cada año el mismo ritual. Más allá del número elegido, la experiencia de esperar y compartir la ilusión forma parte de la tradición.

En la Administración 11, su responsable explica que prácticamente siempre venden todo el papel disponible y que los números más demandados se repiten temporada tras temporada, con terminaciones clásicas como el 13, el 7 o el 5, a las que cada año se suman nuevas supersticiones. La ubicación, en pleno centro y junto al Ayuntamiento, atrae además a numerosos turistas.

En el Gato Negro, muchos compradores confían en el lugar más que en el décimo. Frotarlo en la figura del gato o repetir gestos heredados se ha convertido en parte imprescindible del ritual navideño sevillano.