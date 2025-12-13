Las administraciones más emblemáticas concentran la ilusión de la Navidad sevillana
En Sevilla hay muchas administraciones de Lotería, pero solo unas pocas se han convertido en auténticos símbolos de la Navidad. El Gato Negro, Sagasta “Los Millones” y la Administración número 11, entre Sierpes y San Francisco, vuelven a concentrar estos días largas colas de compradores que repiten cada año el mismo ritual. Más allá del número elegido, la experiencia de esperar y compartir la ilusión forma parte de la tradición.
En la Administración 11, su responsable explica que prácticamente siempre venden todo el papel disponible y que los números más demandados se repiten temporada tras temporada, con terminaciones clásicas como el 13, el 7 o el 5, a las que cada año se suman nuevas supersticiones. La ubicación, en pleno centro y junto al Ayuntamiento, atrae además a numerosos turistas.
En el Gato Negro, muchos compradores confían en el lugar más que en el décimo. Frotarlo en la figura del gato o repetir gestos heredados se ha convertido en parte imprescindible del ritual navideño sevillano.