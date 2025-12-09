Cuánto se queda Hacienda si te toca la Lotería de Navidad 2025

La ilusión por conseguir un premio en la Lotería de Navidad vuelve a recorrer España mientras se acerca el tradicional sorteo del 22 de diciembre de 2025. Sin embargo, conviene recordar que Hacienda también participa de esta celebración, llevándose una parte considerable de los premios más sustanciosos. Concretamente, la Agencia Tributaria retiene el 20% de todos los importes que superen los 40.000 euros, una norma que afecta directamente a los tres premios principales del sorteo navideño.

Los afortunados con el Gordo de Navidad, dotado con 400.000 euros por décimo, verán cómo la Hacienda pública se queda con 72.000 euros de su premio. Esto se debe a que solo tributarán por 360.000 euros, ya que los primeros 40.000 están exentos. Así, tras pasar por el filtro fiscal, cada ganador del primer premio se embolsará finalmente 328.000 euros. Una situación similar experimentarán quienes obtengan el segundo premio, valorado en 125.000 euros por décimo, que deberán abonar 17.000 euros al fisco (el 20% de los 85.000 euros no exentos), quedándose con 108.000 euros netos. Por su parte, los agraciados con el tercer premio (50.000 euros) entregarán 2.000 euros a Hacienda, recibiendo en sus cuentas un total de 48.000 euros.

Esta retención fiscal se aplica a todo tipo de juegos de azar, incluyendo otros sorteos populares como la Bonoloto o el Euromillones. No obstante, todos los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de tributación, lo que significa que los ganadores de la pedrea y los premios menores podrán disfrutar del importe íntegro de sus premios sin tener que compartirlos con las arcas públicas.

El reparto millonario de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de este año repartirá un total de 2.702 millones de euros en premios, una cantidad superior a la distribuida en la edición anterior. Como es tradición, los niños de San Ildefonso serán los protagonistas encargados de cantar aproximadamente 2.000 números premiados entre todos los galardones disponibles.

La estructura de premios mantiene su formato clásico, con el Gordo como estrella indiscutible otorgando 400.000 euros por décimo. Le siguen el segundo premio con 125.000 euros, el tercero con 50.000 euros, dos cuartos premios de 20.000 euros cada uno y ocho quintos premios valorados en 6.000 euros por décimo. Además, se repartirán 1.794 premios de la pedrea de 1.000 euros al décimo, junto a otros premios menores correspondientes a las aproximaciones, terminaciones, reintegros y premios a las centenas de los números principales.

En términos de probabilidades, las opciones de obtener el Gordo son de una entre 100.000 (0,001%), idénticas a las de conseguir el segundo o tercer premio. Para los cuartos premios, la probabilidad aumenta ligeramente hasta el 0,002%, mientras que para los quintos asciende al 0,008%. En conjunto, más de 15.000 números recibirán algún tipo de premio, lo que equivale aproximadamente a un 15% de posibilidades de obtener alguna cantidad, frente al 85% de probabilidades de no ser agraciado.

¿Cómo funciona la tributación de los premios de lotería?

El actual sistema fiscal para los premios de lotería establece un umbral de exención de 40.000 euros, por encima del cual se aplica una retención del 20% sobre el excedente. Esta normativa se modificó hace años, cuando anteriormente los premios de loterías y apuestas del Estado estaban completamente exentos de tributación.

La mecánica es sencilla: Hacienda retiene directamente el porcentaje correspondiente en el momento del cobro del premio, por lo que los ganadores reciben ya el importe neto. No es necesario, por tanto, incluir estos premios en la declaración anual de la Renta, puesto que la tributación se ha realizado previamente mediante esta retención en la fuente.

Cabe destacar que esta retención afecta a cada décimo de forma individual, independientemente de que una misma persona posea varios décimos premiados. Esto significa que un afortunado con dos décimos del Gordo tributará por cada uno de ellos de manera separada, aplicándose en ambos casos la exención de los primeros 40.000 euros.

Los premios menores, completamente libres de impuestos

Una buena noticia para muchos participantes es que todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación. Esto incluye los dos cuartos premios (20.000 euros), los ocho quintos (6.000 euros) y la popular pedrea (1.000 euros por décimo), además de las aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Esta exención supone un alivio para la mayoría de los agraciados en el sorteo, ya que estadísticamente son muchos más los premios menores repartidos que los mayores. De hecho, de los aproximadamente 2.000 números premiados que se cantarán el próximo 22 de diciembre, solo 11 corresponderán a los premios que superan el umbral de tributación (el Gordo, el segundo y el tercero).

¿Qué ocurre con los premios compartidos?

Una práctica muy habitual en la Lotería de Navidad es la compra compartida de décimos entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. En estos casos, es importante tener en cuenta que, a efectos fiscales, Hacienda considerará como ganador a quien figure formalmente como poseedor del décimo premiado.

Para evitar problemas, los expertos recomiendan documentar adecuadamente estos acuerdos de participación compartida mediante documentos privados que acrediten quiénes son los verdaderos ganadores y en qué proporción. De esta forma se podrá justificar ante la Agencia Tributaria el origen de los fondos cuando se produzca el reparto del premio entre los diferentes participantes.

¿Cuánto se lleva Hacienda de otros juegos de azar?

La tributación del 20% sobre el excedente de 40.000 euros se aplica de manera uniforme a todos los juegos de azar y loterías, no solo a la Lotería de Navidad. Esto significa que los premios de la Primitiva, Bonoloto, Euromillones o la ONCE están sujetos exactamente al mismo régimen fiscal.

En el caso concreto del Euromillones, donde los premios pueden alcanzar cantidades astronómicas, la mordida fiscal resulta especialmente significativa. Por ejemplo, un premio de 100 millones de euros supondría una retención de casi 20 millones para las arcas públicas, dejando al afortunado ganador con aproximadamente 80 millones de euros netos.