Akor Adams y Ejuke podrían haberse quedado fuera del Mundial por "magia negra"

Este pasado domingo, dos jugadores del Sevilla Fútbol Club conocieron que no tendrían opción de disputar la repesca del Mundial de 2026 tras ser eliminados en la final africana. Nigeria cayó ante la República Democrática del Congo en la tanda de penaltis pese a que Akor Adams y Chidera Ejuke anotaron sus respectivos lanzamientos. El guardameta Lionel Mpasi-Nzau detuvo dos de los disparos de las Super Águilas que, sumándose al fallo de Calvin Bassey, terminaron con los Leopardos clasificándose para la siguiente fase que podría darles acceso a una Copa del Mundo después de 52 años.

La polémica estalló al término de la tanda cuando Eric Chelle, seleccionador nigeriano, tuvo que ser frenado por sus compatriotas para no enzarzarse en una pelea con los miembros del cuerpo técnico congoleño. Al ser cuestionado por esto en rueda de prensa, la respuesta del técnico no dejó indiferente a nadie: acusó al staff rival de realizar magia negra para lograr la clasificación. "Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", declaró ante los medios de comunicación que apenas podían dar crédito a lo que estaba ocurriendo tras un encuentro errático entre ambas selecciones.

/ Sevilla FC

Akor Adams, la gran revelación

Desde su primera convocatoria con la selección absoluta de Nigeria, Akor Adams se ha convertido en una de las grandes revelaciones del país. El delantero del Sevilla Fútbol Club suma tres goles, contando con el penalti de este domingo, en cuatro encuentros con el combinado nacional africano. En el apartado de clubes tampoco le va mal al ariete sevillista, que acumula dos tantos en su segunda temporada en Nervión. De hecho, estas han sido sus primeras dianas oficiales con la elástica blanquirroja, algo que la pasada campaña se le resistió entre otros motivos por las lesiones que lo tuvieron cuatro meses fuera de los terrenos de juego.

El que fuera futbolista del Montpellier tiene ahora además una oportunidad de oro para mejorar sus números con el Sevilla. Isaac Romero está lesionado y Akor deberá ser la referencia ofensiva de un equipo al que le vendría bien continuar en la senda de la victoria. Ganar a Osasuna en la última jornada antes del parón fue de alguna forma balsámico para el conjunto hispalense, que acumulaba tres derrotas consecutivas en LaLiga y pudo sacar tres puntos ante un rival difícil gracias a Rubén Vargas. La revelación de Nigeria también quiere serlo en su equipo, al que tratará de ayudar a base de goles.