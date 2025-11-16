Así ha sido la viral celebración del Sevilla C... ¡tras dos meses sin ganar!

Aunque el primer filial del Sevilla Fútbol Club no ha podido romper su racha de empates y ya suma tres de forma consecutiva, el Sevilla C ha sido capaz de dejar atrás los malos números en este primer tercio de curso gracias a una contundente victoria en casa de la UD Tomares. Los de David Arteaga únicamente habían ganado sus dos primeros partidos de liga en el Grupo X de la Tercera Federación, ante Conil y Chiclana. Sin embargo, a los conjuntos gaditanos no les perturbó el mal comienzo liguero, y en estos momentos del curso se encuentran por delante del combinado hispalense.

Han tenido que pasar más de dos meses desde el 14 de septiembre, día en que los blanquirrojos consiguieron tres puntos de oro en el Campo Municipal de Fútbol de Chiclana, para volver a la senda de la victoria en el campeonato liguero. Los goles de Merino, Ciria y Bernal han dado por fin una alegría a un equipo que la pasada temporada evitó los puestos de descenso por cinco puntos. Sin embargo, el calendario no se presenta nada halagüeño, recibiendo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al Bollullos CF, primer clasificado, y viajando posteriormente al estadio del Ciudad de Lucena, tercero. Aunque el final de mes se antoja cuesta arriba, nadie podrá quitar a los jugadores del Sevilla C su victoria y posterior celebración en este domingo.

Los jugadores del Sevilla C antes de comenzar un encuentro esta temporada / Sevilla FC

Da Costa, como Djené

En el vídeo que encabeza la noticia, compartido por los jugadores del combinado nervionense a través de sus distintas cuentas de Instagram, puede verse a los pupilos de David Arteaga festejando en el vestuario tras derrotar a la UD Tomares. Ejerciendo de maestro de ceremonias aparece el angolano-portugués Dani da Costa, una de las mayores promesas de la cantera del Sevilla Fútbol Club, imitando a Djené, futbolista del Getafe CF, y su ya mítica celebración de los tres puntos en el bolsillo. El alivio que se percibe a través de los propios futbolistas es prácticamente palpable, pues la racha negativa de ocho encuentros sin ganar parecía no tener fin.

El mencionado Da Costa es una de las grandes perlas de la Carretera de Utrera. A sus 19 años, llegó el pasado curso al Sevilla de la mano de Agustín López procedente de La Cañada. Tras pasar por Granada CF o UD Almería, el centrocampista eligió continuar su prometedora carrera en el conjunto hispalense, con vistas a tener minutos en el Sevilla Atlético. Matías Almeyda ya lo ha llamado para varios entrenamientos y no sería de extrañar que Luci termine convocándolo más pronto que tarde con el primer filial sevillista.