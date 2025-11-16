El Sevilla Atlético resite en Antequera pese a la polémica roja a Collado (1-1)

La expulsión de Collado en el minuto 62 no impidió al Sevilla Atlético traerse un trabajado empate de su visita al Antequera. La acción once minutos después de que el propio Collado abriese el marcador de penalti (0-1, 51') tuvo casi el efecto inmediato del empate del anfitrión por medio de Barbu (1-1, 66'). Pero el filial aguantó en pie en El Maulí pese a las acometidas del equipo malagueño en busca del gol del triunfo.

Después de adelantarse los franjirrojos y de sufrir la roja de Collado por una supuesta agresión que pocos pudieron identificar como tal los jugadores entrenados por Luci realizaron un gran despliegue defensivo para certificar al menos el empate con un jugador menos durante más de 40 minutos puesto que el alargue se fue hasta el minuto 104.

Entre Collado y Miguel Sierra fabricaron la primera llegada de peligro del Sevilla Atlético. El disparo del extremo salió demasiado centrado y le meta Samu blocó sin problemas.

La réplica de Luismi por parte del Antequedra también fue resuelta con comodidad por el meta Rafa Romero. El Antequera apretó mucho al filial en la primera parte y obligó al Sevilla Atlético a realizar un repliegue intensivo. David Ramos pudo abrir el marcador para los locales con un tiro ajustado al poste. Y justo antes del descanso Rafa Romero intervino de nuevo con una gran parada en dos tiempos repeliendo el disparo de Bassele.

Pero en la segunda parte reaccionó el Sevilla Atlético y se puso por delante tras la petición de revisión de un penalti por el banquillo sevillista. Collado ejecutó con clase la pena máxima batiendo por el centro con un tiro raso al meta Samu Pérez.

Reaccionó muy rápido el Antequera, y el colegiado andaluz Palomares Gutiérrez anuló un golazo de Iván Rodríguez por una mano clara en el control.

Sin embargo llegó la polémica acción entre Collado y un rival que se dejó caer como si hubiera recibido una agresión por un simple choque de hombro sin balón. El línea levantó su bandera y el árbitro vio la jugada en al monitor e increíblemente expulsó a Collado para extrañeza de los sevillistas y hasta del comentarista de la retransmisión.

Cuatro minutos después de la roja, Barbu empató con un remate en plancha en un córner. Con diez sobre el tapete, el Sevilla Atlético incluso intentó sorprender a la contra pero no pudo y tuvo que tirar de sacrificio colectivo ya con diez para sumar un punto antes de una nueva salida la próxima jornada. Sabadell es el próximo destino del filial de Luci.

El Sevilla Atlético formó con Rafa Romero, Espiñeira, Iker Muñoz, Sergio M., D. López, Rivera (Nico Guillén, 70'), Lulo Dasilva, M. Sierra (Álex Costa, 70'), Collado, Oso (Jorge Moreno, 84') e Isra (Ibra, 95').