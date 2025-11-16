La RD Congo de Bakambu irá a la repesca del Mundial tras eliminar en penaltis a la Nigeria de Akor Adams y Ejuke (1-1)

La RD Congo sigue en el camino al Mundial del próximo verano. La senda más larga, pero la única que queda. En marzo se jugará el todo o nada en la repesca intercontinental, después de superar en la final de la repesca de África a Nigeria en la muerte súbita de los penaltis, cuya tanda inicial quedó en empate (3-3) igual que el partido con prórroga (1-1), disputado en el terreno neutral de Rabat. El bético Bakambu, que fue titular, seguirá con opciones de ir al Mundial; los sevillistas Akor Adams y Ejuke, que marcaron sus penaltis, caen eliminados.

Nigeria se adelantó muy pronto en el marcador gracias a un gol de Onyeka, con un disparo desde la frontal que desvió un defensor, pero la República Democrática del Congo se mantuvo en el encuentro y pasada la media hora Elia aprovechó un error en el despeje de un rival para hacer el empate a placer tras una rápida transición por la derecha con un pase del bético Bakambu.

Akor Adams aplaude al término de la prórroga y antes de los penaltis. / FIFA

Al inicio de la segunda parte entró el nervionense Akor Adams en lugar de Victor Osimhen y antes de la hora de partido Ejuke sustituyó a Lookman y poco después el bético salió del campo por parte congoleña dejando su sitio a Mayele. El partido quedó 1-1 y la prórroga no movió el marcador. En la tanda decisiva fue levemente mejor el equipo congoleño: lo justo para seguir vivo en la lucha por estar en el Mundial. Curiosamente desde la grada se lanzó una botella de agua de litro y medio casi llena que cayó justo entre el portero y el lanzador justo antes de que Ejuke lanzase su penalti. El árbitro no ordenó repetir el disparo.

La última bala

En marzo se disputará la repesca intercontinental con seis selecciones, con tres aún por decidirse. Ahí estarán Bolivia, Nueva Caledonia y RD Congo. A ellos se sumarán uno de Asia, el ganador del Iraq-Emiratos Árabes Unidos (martes, a las 17:00 tras el 1-1 de la ida) y dos de Concacaf (América Central y el Caribe) que se decide en la madrugada del martes al miércoles. Los seis combinados nacionales se jugarán dos billetes, con dos semifinales entre los cuatro equipos con peor ránking FIFA y los vencedores disputarán la final y el pasaporte al Mundial contra los dos que tengan mejor posición en esa lista.