La vuelta de Alexis Sánchez era una de las más esperadas por la afición del Sevilla Fútbol Club. El chileno, sin duda uno de los nombres propios del mercado de fichajes en España, sumaba dos goles y una asistencia con la elástica blanquirroja antes de que una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho lo dejase fuera de los planes de Matías Almeyda. Ahora, con la visita al Espanyol y el Gran Derbi en el horizonte, se antoja vital que el bonaerense tenga lista a toda la plantilla.