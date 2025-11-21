Así les ha ido a los internacionales del Sevilla FC en el parón de noviembre

El fin de la semana se cierne sobre un Sevilla Fútbol Club al que todavía le queda tiempo para preparar su duelo ante el RCD Esapanyol. Los hispalenses, que llegan al choque tras un parón de selecciones donde Matías Almeyda solamente ha podido contar con la mitad de su plantilla entre internacionales y lesionados, buscan continuar una racha de victorias que comenzó en la última jornada liguera, frente al Club Atlético Osasuna. Han tenido que ir pasando los días para que, de forma paulatina, el técnico bonaerense vaya recuperando efectivos, algo que se antoja vital de cara a visitar al sexto clasificado de LaLiga. Sin embargo, no todos los jugadores que se han marchado con sus respectivos combinados nacionales han vuelto de la misma forma.

Buenas noticias para Vargas, Sow y Nyland

La selección de Suiza certificó de forma matemática su pase para el Mundial de 2026 tras empatar a uno ante Kosovo, una de las grandes revelaciones de esta fase clasificatoria. Rubén Vargas y Djibril Sow fabricaron un tanto que supuso el 0-1 nada más comenzar la segunda mitad, demostrando una vez más el atacante lo determinante que es tanto en el Sevilla como con su país. Ambos se antojan muy titulares en los esquemas de Almeyda, y los buenos resultados cosechados en este parón deberían ser una motivación extra para dejar atrás los malos augurios del mes de octubre.

Rubén Vargas, en primer plano junto a Xhaka y Remo en un entrenamiento de Suiza ayer mismo. / Anthony Anex / Efe

En cuanto a Orjan Nyland, el cancerbero noruego ha terminado de hacer historia con su selección. Gracias al buen hacer ofensivo del combinado nórdico, con Erling Haaland como gran protagonista, los vikingos han confirmado su plaza en la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano entre Canadá, Estados Unidos y México. El balance es demoledor: 37 goles a favor y solamente cinco en contra, diferencia que se ha visto ampliada en demasía en este último parón gracias a los respectivos 4-1 sobre Italia y Estonia.

Cayeron Akor, Ejuke y Gudelj

Akor Adams y Chidera Ejuke fueron eliminados en los penaltis de la final africana que daba acceso a la repesca. Tras haber quedado segundos en su grupo, Nigeria derrotó a Gabón en la semifinal con un gol de cada jugador del Sevilla Fútbol Club, quienes tampoco fallaron a su cita desde los once metros ante la República Democrática del Congo. Con vudú de por medio o no, las Súper Águilas no tienen opción de disputar el repechaje del Mundial, algo que en cierta manera es positivo para un Almeyda que no deberá preocuparse de que dos de sus figuras ofensivas estén centrados en la Copa del Mundo antes del verano.

Akor Adams aplaude al término de la prórroga y antes de los penaltis. / FIFA

Por su parte, Nemanja Gudelj fue derrotado con la selección de Serbia y tampoco estará en la cita intercontinental del próximo verano. Perder el pasado jueves ante Inglaterra dinamitó las opciones del combinado nacional balcánico, siendo inservible la victoria del domingo ante Letonia que los dejó a un punto de Albania, quienes disputarán la repesca por haber quedado en segunda posición. El capitán del Sevilla, que ha ido perdiendo protagonismo debido al alto nivel en el centro del campo, afronta sus últimos meses de contrato con la entidad hispalense.

Vlachodimos y Suazo, muerte anunciada

Tanto Odysseas Vlachodimos como Gabriel Suazo afrontaban este parón de selecciones sabiendo que no tenían opciones de estar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El griego, que no fue titular hasta el último partido del anterior parón, se vio fuera de la Copa del Mundo tras caer por 3-1 ante Dinamarca. Por su parte, el chileno lleva meses eliminado tras hacer la Roja un paupérrimo papel en las clasificatorias sudamericanas. Dos victorias en 18 partidos, con un balance de -18 goles, dejan en muy mal lugar a la selección de Chile que continúa buscando a quien los dirija, habiendo ganado en este parón a Rusia y Perú en sendos amistosos.