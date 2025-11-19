Nico Pareja: "Siempre le decía a Almeyda que el Sevilla era idóneo para él"
El excapitán sevillista conoce muy bien al técnico bonaerense
Nico Pareja ha atendido a los medios de comunicación antes del inicio de la gala del 25 aniversario de Muchodeporte. El que fuera jugador del Sevilla Fútbol Club ha puesto en valor la llegada de Matías Almeyda al combinado hispalense, alegando que es el equipo "ideal" para él: "No sólo es un gran entrenador, sino un jugador que ha pasado por los mejores equipos del mundo y ha estado en la selección Argentina".