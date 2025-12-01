Esta es la sanción a la que se expone Isaac Romero tras su expulsión en el Sevilla - Betis

Perder un derbi no sienta bien a nadie, y menos aún si sientes los colores de uno de los equipos desde pequeño. Isaac Romero ingresó al terreno de juego en el 61 cuando el Sevilla Fútbol Club ya caía por 0-1 ante el Real Betis Balompié. Sin embargo, poco pudo hacer el lebrijano sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido donde los verdiblancos demostraron ser infinitamente superiores a su rival. Siete minutos pasaron desde el cambio de Matías Almeyda al segundo tanto de los heliopolitanos, perdiendo además los nervionenses el poco control que tenían en el centro del campo.

La desesperación se hizo dueña del encuentro y, en el minuto 84, Isaac y Valentín Gómez fueron protagonistas de una de las jugadas polémicas del encuentro que terminó con el delantero sevillista en vestuarios antes de tiempo. El lateral del Real Betis robó el esférico a su rival en una acción en la que el respetable nervionense reclamaba falta, algo que no interpretó así el colegiado José Munuera Montero, quien terminaría expulsando al ariete lebrijano a los pocos segundos por "dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado con uso de fuerza excesiva", según recogió en el acta arbitral.

La entrada por detrás y a destiempo del canterano del Sevilla Fútbol Club le costó una cartulina roja que la afición apenas de molestó en protestar. Perdiendo 0-2 ante el Real Betis Balompié, la acción de Isaac Romero es la más vívida prueba de la angustia que se sentía en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El mayor problema es la ineficiencia ofensiva del cuadro nervionense, que no podrá contar con el lebrijano para el partido de la próxima semana en Valencia y tendrá a Akor Adams como única referencia ofensiva para un duelo donde salir victoriosos se antoja más importante que en cualquier otro duelo de la temporada tras las derrotas de esta jornada y la anterior frente al RCD Espanyol.

¿Cuántos partidos le pueden caer a Isaac Romero?

Munuera Montero mostró la cartulina roja a Isaac por "dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado con uso de fuerza excesiva", por lo que el delantero sevillista podría estar fuera de las convocatorias de Matías Almeyda en los dos próximos encuentros. Cabe recordar que el Sevilla se enfrenta este domingo 7 a partir de las 16:15 al Valencia, recibiendo el 14 de diciembre al Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 14:00. La baja del ariete se presenta más que comprometida para el técnico bonaerense, que ahora se sabe más que necesitado de sacar el máximo número de puntos posibles para poner tierra de por medio con un descenso que se acerca a la misma vez que se alejan, aún más, los puestos europeos.