Incumplimientos en la obra de la calle Teodosio

Le escribo para informar de la anomalía que está ocurriendo en la calle Teodosio, esquina con la calle Santa Ana. La obra de la calle Teodosio realizada por orden del Ayuntamiento va a quedar paralizada hasta mínimo el 12 de enero, es decir todas las navidades, porque el propio Ayuntamiento no da permiso para cortar el tráfico de esta esquina para abrir y acabar la obra. Incumple de este modo los plazos de terminación, que dijo que serían en noviembre, y no va a acabar en fecha porque el mismo Ayuntamiento no da el permiso para el cierre de la calle Santa Ana con Teodosio. Incumplen la promesa que le hicieron a los vecinos en la reunión informativa del principio. Pero además deja, desde el número 65 en una acera y el 76 en la otra acera de la calle Teodosio hasta la esquina, un espacio donde no hay asfaltado de ningún tipo, todo es arena, y los materiales de la obra acumulados en la vía pública con la obra parada, y con el consiguiente peligro de caídas a los transeúntes. Estando la solución en manos del mismo Ayuntamiento, por motivos que desconocemos no están dando soluciones, al contrario, están incumpliendo lo pactado.