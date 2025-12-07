Jesús Navas hace su once histórico de españoles con un solo jugador del Sevilla FC

Pese a su retirada del fútbol profesional, Jesús Navas González sigue siendo una celebridad en el deporte rey. El palaciego, una de las figuras más importantes en la historia del Sevilla Fútbol Club, sigue recibiendo premios y homenajes debido a su dilatada trayectoria tanto con el combinado hispalense como con la Selección Española. Esta semana, el lateral acudió a la gala de premios organizada por el Diario AS en la que atendió a distintos medios de comunicación, realizando un reto con los compañeros de Post United que consistía en alinear el mejor once posible de La Roja.

Navas tuvo pocas dudas en la portería, colocando a Iker Casillas bajo los palos. Haciendo gala de la humildad que lo caracteriza, el exjugador del Sevilla optó por Daniel Carvajal para el costado derecho, dejando a Jordi Alba por la izquierda. El actual jugador del Inter de Miami fue una de las grandes figuras de la Eurocopa de 2012, afianzándose y ganándose un puesto que lo llevaría a terminar firmando por el Fútbol Club Barcelona.

Jesús Navas, futbolista de la Selección Española

La pareja de centrales elegida por Navas dejó fuera a Gerard Piqué, optando el palaciego por Carles Puyol y Sergio Ramos. El camero es el único jugador que ha defendido la elástica del Sevilla y está dentro de este once, algo habitual para un jugador que pasó de ser lateral a convertirse en la referencia defensiva tanto de La Roja como del Real Madrid.

Sin Torres, Fabián ni Pedri

El centro del campo es, sin duda, uno de los mejores de la historia del fútbol. Sergi Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta son jugadores diferenciales en la historia de España y así lo ha refrendado Jesús Navas en su once histórico. Aquel tridente que consiguió la gloria con el Barcelona fue clave para que la selección nacional lograse el Mundial de 2010, con el exjugador del Sevilla como parte fundamental de una final en la que el de Albacete anotó el tanto sobre Holanda que firmó la primera estrella para La Roja.

Sorprendentemente, Jesús Navas optó por dos jugadores de la nueva era en los costados. El futbolista más laureado de la historia de la selección española colocó a Lamine Yamal y Nico Williams, que levantaron con él la Eurocopa del pasado verano, flanqueando a la referencia ofensiva. Arriba, quedando solamente un jugador, David Villa fue el elegido por el que fuera capitán del Sevilla Fútbol Club. El asturiano, leyenda incontestable del fútbol nacional, es uno de los grandes artífices de la gloria conseguida entre los años 2008 y 2012, levantando dos trofeos internacionales y una Copa del Mundo.