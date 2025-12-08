Festividad que celebra el Dogma de la Inmaculada, que remata el puente de dicho nombre y que se presenta como día ideal para cumplir con la ruta anual de los belenes. La Ruta de los Belenes es uno de los grandes señuelos para lanzarse al centro y callejear siempre con rumbo fijo, que si primero a Cajasol y luego al Mercantil o viceversa, que tanto da que da lo mismo. Belenes napolitanos, costumbristas o simplemente sevillanos, tan sevillano como el que Rogelio Trifón tiene sempiternamente montado en su casa con el Arenal y sus cosas como argumento único y fantástico. Y en este trajín de los belenes me agobia la nostalgia en el recuerdo de aquella maravilla que mis amigos Manolo Ramírez y Concha, su mujer, montaban en su domicilio de la Huerta de la Salud. En el Cielo ambos, cuando llega este momento prenavideño no tengo por menos que mantenerlos vivos en mi corazón, ya que ese Nacimiento que instalaban era el no va más de cuantos componen la entrañable Ruta de los Belenes.