Día grande en el Atrio

Bien está lo que lleva camino de terminar bien y mañana será el acabóse por el Atrio y aledaños al conjuro de la Esperanza, pero tendría que ver la que hubiese formado Marta con esta ausencia de meses. Cuando la Coronación, el tiempo se metió en agua y la Virgen tardó en volver de la Catedral. Ante eso, la saetera Marta Serrano le riñó en forma de saeta. Y en Parras figura un azulejo con la letra de dicha oración. “Te fuiste por cuatro días y tardaste siete en volver, Madre mía Macarena no nos lo vuelvas a hacer”. Demasiado ha sido el tiempo que la auténtica Madre de Dios ha estado oculta en la complicada tarea de arreglar el desaguisado de aquella restauración que nos consternó el día que vimos lo que habían hecho. Ni más ni menos que habían desvirtuado esa mirada única, como de Gioconda a lo divino. Y mañana, día de la Inmaculada, vuelve a estar presente tras demasiado tiempo en el médico. Será un día para los anales de la fe macarena, una fecha histórica y fin de una larga pesadilla.