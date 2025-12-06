Horario y dónde ver el Valencia-Sevilla: cambio de chip

Tras vencer al CD Extremadura en el Francisco de la Hera, el Sevilla Fútbol Club busca regresar a la senda de la victoria en LaLiga EA Sports ante un Valencia CF que no se lo pondrá nada fácil a los pupilos de Matías Almeyda. El combinado ché acumulaba una racha negativa bastante importante hasta finales de octubre, habiendo perdido únicamente uno de sus seis últimos encuentros. A los empates ante Real Betis Balompié y Rayo Vallecano hay que sumar la victoria sobre la UD Levante, una serie de resultados que han permitido a los de Carlos Corberán estar dos puntos por encima del descenso a estas alturas del curso.

Por su parte, el Sevilla cayó el pasado fin de semana frente al Real Betis en el derbi sevillano, siendo aún más dolorosa la derrota por la forma en la que aconteció: demostrando el combinado verdiblanco una superioridad absoluta. Este resultado, sumado al tropiezo en el RCDE Stadium de hace dos semanas, convierten el choque en Mestalla en una necesidad imperiosa para el cuadro blanquirrojo. Matías Almeyda, que no podrá contar además con Kike Salas para una defensa muy mermada, sabe que ganar en el feudo ché sería una bolsa de aire que serviría además para poner tierra de por medio con la zona baja de la tabla y sacarle puntos a un rival directo por la permanencia.

Las fotos del Extremadura-Sevilla / Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press

Horario del partido

El Valencia CF - Sevilla Fútbol Club se disputará el próximo domingo siete de diciembre a partir de las 16:15 en el Estadio de Mestalla. Los hispalenses cayeron derrotados allí hace apenas unos meses, en el que fue el último partido de Xavi García Pimienta como técnico blanquirrojo. Un solitario gol de Javi Guerra en el descuento de la primera mitad fue suficiente para que los murciélagos consiguieran tres puntos vitales en la lucha por la salvación. En el encuentro de ida del pasado curso, un tanto de Adrià Pedrosa en los compases finales sirvió para sacar un empate que sería clave para evitar el descenso a final de temporada.

Dónde ver el encuentro

Además de seguirse en directo en Mestalla y a través de la web de Diario de Sevilla, el choque será retransmitido por LaLiga TV Bar y M+ LaLiga. El Sevilla suma cuatro encuentros sin derrotar al Valencia, algo que sucedió por última vez en abril de 2023. Badé y Suso hicieron los goles de un equipo que terminaría proclamándose campeón de la UEFA Europa League aquella misma temporada. Desde entonces, dos victorias del combinado ché y dos empates son el balance general de un enfrentamiento que se repetirá este fin de semana con ambos equipos buscando tres puntos que podrían ser fundamentales a final de temporada.