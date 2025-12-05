Los posibles rivales del Sevilla en los dieciseisavos de final de Copa del Rey: hay opción de derbi

La ajustada victoria del Sevilla Fútbol Club sobre el Club Deportivo Extremadura en el Francisco de la Hera ha servido a los hispalenses para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Los tantos de Alfon González e Isaac Romero supusieron un soplo de aire fresco para un equipo que necesitaba ganar tras la dolorosa derrota en el derbi frente al Real Betis Balompié, algo que el propio Matías Almeyda reconoció en la rueda de prensa posterior al choque copero. Ahora, sabiendo todos los equipos que se han clasificado para la siguiente fase del torneo nacional, el combinado nervionense conoce quién puede ser su rival en el sorteo que se celebrará este martes.

Datos del sorteo y cruces imposibles

A partir de las 13:00 del próximo martes 9 de diciembre, 32 equipos conocerán su destino en la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol emitirá a través de sus canales oficiales un sorteo al que se unen los equipos participantes en la Supercopa de España: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Ninguno de estos conjuntos pueden enfrentarse al Sevilla en esta ronda, ya que se medirán a rivales de menor categoría. El Atlético Baleares, único representante de la Segunda RFEF, se las verá directamente con uno de los 'cocos' en dieciseisavos de final, mientras que tres de los cinco clubes de Primera RFEF restantes (Guadalajara, Eldense, Talavera, Real Murcia y Ourense) también recibirán en su campo a uno de los cuatro grandes del fútbol nacional.

Nueve de Segunda y la posibilidad del derbi

Dos equipos de la Primera RFEF podrán medirse a un equipo de Primera División, siendo esto la antesala a los nueve conjuntos de Segunda División que esperan rival en el sorteo del martes. SD Huesca, CyD Leonesa, Real Sporting, SD Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing Santander, Granada CF y Burgos CF son los representantes de la categoría de plata del fútbol nacional, teniendo garantizado un emparejamiento de mayor nivel. Solamente tres clubes del grado más alto han caído eliminados, por lo que además del Sevilla Fútbol Club y los cuatro ya mencionados que llegan ahora debido a la Supercopa, disputarán esta ronda Deportivo Alavés, CA Osasuna, RCD Mallorca, Getafe CF, Real Betis, Levante UD, Real Sociedad, Elche CF, Villarreal CF, RC Celta, Rayo Vallecano y Valencia CF.

Hay una ínfima posibilidad de vivir un derbi tan sólo unas semanas después del que se disputó en el Ramón Sánchez-Pizjuán hace escasos días. Dos equipos de Primera deberán cruzarse en esta ronda, por lo que Sevilla y Real Betis Balompié podrían verse las caras en un encuentro que recordaría bastante al ya vivido en 2022, que se saldó con los verdiblancos llevándose la victoria y, a la postre, el título copero. Habrá que esperar al final del sorteo para ver el emparejamiento entre clubes de la máxima categoría del fútbol nacional, con la mitad de la capital hispalense aún recuperándose de lo vivido el pasado domingo.