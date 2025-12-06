Alineación probable del Sevilla FC para visitar al Valencia CF: retales y puntales

El Sevilla Fútbol Club tiene este fin de semana una nueva oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y alejarse de forma importante de los puestos de descenso. Los hispalenses llegan al duelo ante el Valencia CF tras vencer al CD Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey, siendo el duelo liguero el antepenúltimo de los que Matías Almeyda dirigirá antes de que finalice el año 2025. El técnico bonaerense no podrá contar con Kike Salas para el duelo en Mestalla, siendo esta una baja muy sensible para el eje de la zaga al no estar disponibles ni Marcao ni Tanguy Nianzou.

Las fotos del Extremadura-Sevilla / Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press

Tres bajas en defensa

Después de la titularidad de Orjan Nyland ante el CD Extremadura, Odysseas Vlachodimos volverá a guardar la portería del Sevilla. El griego es uno de los pocos jugadores del combinado nervionense que se salvan de la quema pública tras las derrotas ante RCD Espanyol y Real Betis Balompié. Con Juanlu Sánchez y Gabriel Suazo lesionados, José Ángel Carmona y Oso apuntan al once de gala de Almeyda. Los laterales son una de las pocas cosas que parecen claras en el esquema del entrenador sevillista, que deberá varias en defensa.

César Azpilicueta es el único central titular que hay sano en el Sevilla Fútbol Club. El navarro se ha consolidado en un equipo necesitado de referentes y continúa siendo una pieza clave en los planes de Matías Almeyda. A su lado podrían estar tanto Ramón Martínez como Andrés Castrín, quienes tienen por delante la papeleta de jugar en uno de los campos más históricos del fútbol español.

Sin Isaac, pero con varias opciones

Lucien Agoumé y Batista Mendy, que salió muy señalado del derbi tras su fallo y ser sustituido por Matías Almeyda, apuntan a repetir como titulares en el centro del campo del Sevilla Fútbol Club. Peque Fernández, uno de los mejores jugadores del conjunto nervionense en estos últimos partidos, será el nexo de unión entre la sala de máquinas y la zona ofensiva de un equipo que necesita hacerse fuerte en ambas áreas si no quiere seguir sufriendo tanto.

En el último trecho del campo, Alfon González, Chidera Ejuke y Akor Adams podrían ser los encargados de hacer gol a favor del Sevilla. Sin Isaac Romero, que será baja tanto en Mestalla como ante el Real Oviedo, el ariete nigeriano se presenta como la única alternativa en punta de ataque para un Almeyda que se sabe consciente de los problemas que está atravesando su equipo en este tramo del curso. Los problemas frente al Real Betis deben quedar atrás antes de medirse a un Valencia que tampoco llega en un buen momento y necesita ganar para alejarse de los temidos puestos de descenso.

Akor Adams trata de controlar un balón ante Pere Milla. / AFP7 | Europa Press

Alineación probable del Sevilla

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Ramón Martínez, Oso; Agoumé, Mendy, Peque; Ejuke, Alfon, Akor.