Pellegrini: "Este equipo tiene ambición y buscaremos la Champions por los dos caminos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Dinamo de Zagreb, mostrando la intención de su equipo de lograr un triunfo para sellar prácticamente la clasificación entre los 24 primeros y dentro de ello, poder casi asegurarse un puesto entre los primeros ocho equipos para no jugar el 'play off'. Y de fondo, el camino de Europa de cara a esa ilusión de jugar la Champions.

¿Partido fácil antes de PAOK y Feyenoord?

"El partido más complicado es este y queremos sumar tres puntos más. Nos dejarían prácticamente clasificados para la siguiente ronda y luego queremos estar entre los ocho primeros. Así que esperamos hacer un buen partido ante un rival que también quiere sumar los tres puntos. Tendremos que hacerlo bien sin pensar que después tendremos dos rivales más fáciles (PAOK y Feyenoord)".

Mejorar la presión en campo contrario

"Es difícil sacar conclusiones después de un partido. Los goles del Barcelona nos generaron más problemas en nuestra área que fuera. Hicimos un partido muy flojo ante el Barcelona, un gran equipo, pero intentamos mejorar en aspectos defensivos y ofensivos, siempre manteniendo un estilo que, eso sí, no vamos a cambiar".

¿Espera un partido como el de Conference?

"Son dos partidos distintos y en épocas distintas. Nos habían eliminado en casa ante Rangers. Vinimos aquí sin defensores. Fue una serie de inconvenientes en un momento que tampoco era el mejor anímicamente. Ahora es diferente. Estamos en las tres competiciones en las que queremos estar. Esperamos un partido difícil, muy concentrados defensivamente. Es un equipo grande en su liga; ojalá sumemos puntos para lograr primero la clasificación y después entrar entre los ocho primeros".

Abde y Bakambu, bajas en Vallecas

"Por reglamento, tanto Abde como Bakambu jugarán su último partido ahora. El lunes se irán con sus selecciones. Son cuestiones administrativas; alguna razón habrá habido. Digo lo mismo: sin ellos dos iremos contra el Rayo. Tenemos un plantel, pero ahora toca superar el partido ante el Dinamo de Zagreb, que es muy importante".

Estado de Isco, Junior y Bellerín

"De los lesionados, es difícil que alguno llegue para el partido ante el Rayo. Queda una semana más antes del parón. Me da la impresión de que a los tres los veremos después del parón".

La Champions, camino de la Liga y camino de la Europa League

"Son dos caminos distintos: uno más largo, el de la Liga; el otro más corto, pero un partido malo y te quedas fuera. El mérito del plantel es no dejar de lado ninguna de las dos competiciones. Tanto la Copa del Rey como la Europa League y la Liga intentamos llevarlas con el nivel de nuestro plantel lo más lejos posible. Por ambición, este equipo no se queda y buscaremos la Champions por los dos caminos".

Amrabat

"A mí me parece que la gente puede opinar lo que quiera. Nosotros vemos a Amrabat, vimos cómo tenía la pierna. Hizo lo imposible por recuperarse. Nadie puede dudar del compromiso de Amrabat. No valía la pena que se quedara porque no iba a estar para los próximos partidos. De su compromiso, nadie tiene dudas".

El Dinamo de Zagreb

"Lo veo como un equipo difícil. Es líder de su liga por algo. Es cierto que ha tenido derrotas duras en la Europa League, pero tiene 7 puntos. Tenemos que entrar con la convicción de un equipo grande. En ningún caso podemos pensar que nos vamos a enfrentar a un rival fácil de vencer".