De la soltura de Riquelme en Copa a la desidia de Bakambu

Las primeras eliminatorias de la Copa del Rey están sirviendo también para evaluar rendimientos individuales, como recordó Manuel Pellegrini en su rueda de prensa tras el 1-4 al Torrent, y en esos exámenes quien está saliendo mejor parado, sin duda, es Rodrigo Riquelme, quien ya estuvo a buen nivel en la primera ronda ante el Palma del Río y de nuevo en el Ciutat de València fue el mejor bético de largo. Otros, como Bakambu y el Chimi Ávila, no pueden decir lo mismo.

Riquelme | Está aprovechando la Copa para creer

La excepción en la noche de atonía verdiblanca la protagonizó Rodrigo Riquelme, que le puso el mismo ardor a la cosa que le van a poner todos el próximo sábado cuando comparezca el Barcelona en La Cartuja. Roro marcó lod dos goles de la primera parte, maniobró por todo lo ancho y siempre con peligro.

Antony | Quiso agradar, pero fue perdiendo interés

Tras cumplir su suspensión en el derbi, al brasileño no se le cayeron los anillos por tener enfrente un rival tan modesto y salió con el propósito de agradar y de ofrecer su calidad suprema, pero entre sus tiros desviados y que eligió más el pase que el regate para no arriesgar su físico, le fue perdiendo interés.

Bakambu | Por si alguien aún no lo tenía claro...

El congoleño fue una sombra en el irregular terreno de juego del Ciutat de Valencia, como ya lo fue ante el Palma del Río. No parece asimilar de buen grado el papel tan secundario al que se está viendo relegado por su propio desempeño. Nada de nada ante una zaga de Segunda RFEF.

Chimy Ávila | Incluso en este partido sacó el hacha

El atacante argentino, otra vez actuando entre líneas, no se dejó el hacha en el vestuario ni en un partido tan desigual y la volvió a sacar en una entrada desmedida ante un contrario, por la que fue amonestado. De nuevo soltó la pierna desde el suelo, luego, tras recibir una falta.