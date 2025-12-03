Entre el derbi y el Barcelona, noche de 'spa' del Betis en la Copa (1-4)

Segunda excursión del Betis para repartir felicidad y orgullo por los campos de España en espera de que lleguen las eliminatorias con emoción. El equipo verdiblanco volvió a golear por pura inercia (1-4) a un grupo de animosos chavales y menos chavales, que se sintieron orgullosos de discutirle, que no robarle, la pelota a Antony o a Roro. Y al mismo tiempo, el equipo verdiblanco hizo felices al puñado de aficionados que poblaron uno de los graderíos del coqueto y funcional Ciutat de Valencia, el feudo donde habitualmente juega el Levante.

El Torrent Club de Fútbol vivió su particular noche de Cenicienta, se asomó al lujo que sólo es asequible en sueños y lo disfrutó antes de despertar este jueves y volver a la prosaica rutina de preparar un partido de Segunda RFEF.

Por supuesto que el Betis, para eso ya estaba Manuel Pellegrini, se encargó de jugar con todo el respeto y dedicación. Hasta José María Sánchez Martínez, árbitro murciano e internacional que en los partidos de Primera o de Europa suele mantener un rostro grave e inflexible, se reía a mandíbula abierta antes de que ordenara que el balón rodara, tal era la atmósfera distendida que reina en la noche valenciana. Pero el Betis salió serio y a resolver.

El once, como no podía ser de otra manera en este partido emparedado entre el esfuerzo recompensado del derbi y el esfuerzo que seguro exigirá el Barça el sábado, estuvo trufado de suplentes habituales. Sólo Valentín Gómez, que se ha ganado los galones atrás, y Antony eran excepciones.

Como en la primera ronda en Palma del Río, Rodrigo Riquelme salió con ganas de reivindicarse, pidió la pelota con las ansias de un niño en el patio del colegio y desde la izquierda, se animó a probar al portero Dolz, que no detectó un tiro centrado pero que tenía cierta complicación por el bote (11’).

Luego, el partido discurrió por las ganas que puso Antony por agradar. El brasileño no concibe el fútbol de otra forma que con verticalidad, si no vértigo, y quiso marcar su golito de rosca. Lo intentó varias veces.

Y como en Palma, el Chimy se ubicó entre líneas, tratando de engarzar juego alrededor. A los cuarenta minutos, el racial argentino estuvo a punto de marcar el segundo en un plástico tiro bombeado desde fuera del área. Desde el 0-1 a ese remate, el Betis no jugó con la fluidez y el peligro esperados y el Torrent se vino arriba en defensa. Hasta que Riquelme, en un contragolpe, introdujo la pelota en la jaula al cerrársele un centro al segundo palo tras un cambio de ritmo ante el lateral Ivi (42’).

La segunda parte no deparó más dinamismo y fluidez en los heliopolitanos. Júnior entró por Valentín para que Ricardo pasara a ser central, luego entraron Pablo García y Corralejo –también Ruibal– para buscar la portería, pero quien la encontraba volvía a ser Riquelme para su hat-trick (75’).

El Torrent pudo marcar su golito (83’) tras un regalo de Deossa al recién ingresado Gasolina, que chutó cruzado pero flojo para que Adrián desviara a córner. Dos minutos después, Corbalán le ganaba el salto a Deossa en el segundo palo en una falta lateral y hacía un gol que pudo ser anulado por mano. Ángel Ortiz abrochaba la goleada con un tiro colocado, a placer, en jugada de Júnior. Tan placentera como una noche en el spa fue la segunda excursión copera del Betis.