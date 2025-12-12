Cae en Sevilla una organización criminal dedicada a la modificación y tráfico de armas de fuego y al tráfico de grandes cantidades de cocaína

En el marco de la operación Embarcadero-Bambú la Guardia Civil de las Comandancias de Sevilla y Tenerife han procedido a la detención de siete personas que conformaban una presunta organización criminal dedicada a la adquisición y modificación de armas de fuego junto con la munición para posteriormente ser vendidas en el mercado ilícito, así como su implicación en el tráfico de grandes cantidades de cocaína.

Con el análisis de la información obtenida se ha procedido a la entrada y registro de 7 domicilios en distintas localidades de las provincias de Sevilla y Tenerife, y varias oficinas y naves vinculadas a la organización donde se han incautado más de 30 armas de fuego cortas y detonadoras transformadas para efectuar fuego real en perfecto funcionamiento, junto con más de 1.300 cartuchos metálicos. Además se ha intervenido grandes cantidades de sustancias estupefacientes, joyas y relojes de lujo, máquinas de contar dinero y más de 30.000 euros en metálico, además de diversos equipos específicos para la detección de vigilancias policiales.

En el interior de una de las naves registradas se localizó una oficina que había sido convertida en un taller para la fabricación o transformación de armas de fuego, siendo fabricadas a demanda de otros grupos delictivos y que contaba con un banco de pruebas insonorizado donde los clientes podían probar las armas que encargaban.

Paralelamente, la Guardia Civil constató que la organización llegó a transportar semanalmente más de 50 Kg de cocaína desde Sevilla y Madrid con destino Tenerife. Durante la investigación se han intervenido varios paquetes que contenían más de 20 Kg de cocaína en su interior.

Como resultado de las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por parte de la Guardia Civil se da por desarticulada al completo la organización que operaba principalmente en las provincias de Sevilla, Madrid y Tenerife, y cuyas actividades ilícitas en el tráfico de armas de fuego y drogas suponían un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

La operación finaliza con la detención de siete personas puestas a disposición de la Autoridad judicial competente, decretando el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza de cinco de los detenidos.

El dispositivo que se inicia a través del Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Aznalfarache, y que acaba siendo liderada por unidades de mayor especialización en el ámbito del tráfico de armas de la Comandancia de Sevilla pone de manifiesto la "magnífica coordinación entre los distintos niveles en unidades de investigación", ha destacado la Guardia Civil en un comunicado. Todo ello bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla

Las vinculaciones entre el tráfico de armas y el crimen organizado hacen que la lucha contra esta amenaza sea una de las prioridades tanto del actual Ciclo Político de la Unión Europea como de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. En el ámbito de la Guardia Civil esta actuación se enmarca entre los objetivos de su Plan Estratégico, El plan Especial de Seguridad (operación CARTEIA) para hacer frente a las actividades vinculadas al narcotráfico y sus delitos conexos, como es el tráfico de armas de fuego en el sur de España.