La AEMET anuncia temperaturas más bajas de lo normal para la semana de Navidad y fin de año

La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado un notable descenso térmico para la temporada navideña de este año. Según los datos avanzados por AEMET, el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 se caracterizará por temperaturas inferiores a las habituales para estas fechas en la mayor parte de España, configurando unas navidades más frías de lo que cabría esperar. Para la semana del 22 al 28 de diciembre, aunque AEMET señala que existe una incertidumbre elevada en el pronóstico con la información actualmente disponible, es probable que predomine un tiempo frío con temperaturas por debajo de los valores normales. Respecto a las precipitaciones, se anticipan escasas en el noroeste peninsular, mientras que podrían ser más abundantes en determinados puntos de la costa mediterránea y Baleares. Sin embargo, la agencia meteorológica ha insistido en que estas predicciones podrían experimentar variaciones significativas.

En cuanto a la última semana del año, del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026, AEMET advierte de una incertidumbre aún mayor en las predicciones, aunque mantiene la tendencia de temperaturas bajas. Para estos días, se espera que continúe el patrón frío, aunque no existe una tendencia clara respecto a las precipitaciones que podrían registrarse durante el cambio de año.

Previsiones para la semana previa a Navidad

Antes de la llegada del frío navideño, la próxima semana del 15 al 21 de diciembre presentará un panorama meteorológico completamente diferente. AEMET pronostica lluvias en gran parte de la Península y Baleares debido a la influencia de bajas presiones, mientras que las temperaturas se mantendrán por encima de lo habitual para mediados de diciembre. No obstante, a partir del martes se espera un notable descenso térmico que vendrá acompañado de heladas nocturnas en diversas zonas del centro y sur peninsular, anticipando el cambio de tendencia que se consolidará durante las fiestas.

Posible impacto en las celebraciones navideñas

Este descenso térmico previsto para las dos semanas más festivas del año podría condicionar celebraciones y desplazamientos durante uno de los períodos con mayor movilidad. Aunque todavía faltan varios días para confirmar estas predicciones, la tendencia hacia un tiempo más frío de lo normal parece consolidarse en los modelos meteorológicos analizados por AEMET para el final de 2025 y principio de 2026.