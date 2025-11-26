Mapping de Navidad en la Plaza de San Francisco 2025: fechas y horarios

Sevilla ya se prepara para vivir su Navidad 2025. El alumbrado que llenará de luz las calles de la ciudad —este año instalado en 304 vías— está prácticamente listo para su encendido oficial el 29 de noviembre, dando el pistoletazo de salida a una programación que se extenderá por todos los barrios.

Entre las grandes novedades destacan la transformación de la Avenida de la Constitución en la “Avenida de la Navidad”, la instalación de un belén gigante en San Telmo y la iluminación, por primera vez, de la barriada de El Gordillo.

Dentro de este amplio programa festivo, uno de los principales atractivos volverá a situarse en la Plaza de San Francisco, donde se proyectará el nuevo mapping “Acordes de Sevilla”, un espectáculo audiovisual que fusiona luz, música e imágenes sobre la fachada del Ayuntamiento. La propuesta rinde homenaje a tres hitos culturales profundamente ligados a la identidad de la ciudad: los 150 años de la ópera Carmen, el centenario de la marcha Estrella Sublime y el 50 aniversario del mítico grupo Triana. El montaje, de casi 14 minutos de duración, se repetirá cada 30 minutos.

Los pases se desarrollarán entre las 18:30 y las 23:00 horas, ampliándose hasta las 00:30 horas en fechas especiales como el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. La primera proyección está programada para el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas, justo después del encendido inaugural.

Como mejora destacada, este año la Plaza de San Francisco estrena una intervención clave: la canalización del tendido aéreo, que permitirá eliminar la contaminación visual y ofrecer una experiencia más limpia y envolvente durante el espectáculo de luz y sonido.