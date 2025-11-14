Así lucirá la Avenida de la Constitución de Sevilla esta Navidad

La Avenida de la Constitución de Sevilla lucirá un espectacular montaje durante la Navidad. El Ayuntamiento instalará 32 árboles luminosos en ancladps por primera vez al suelo en grandes soportes esta céntrica arteria, principal de la ciudad.

Estos árboles estarán vistosamente iluminados y van en consonancia con las luces que se colocan en altura.

Esta será una de las grandes novedades de la iluminación Navideña de Sevilla para este año. Otra será la recuperación de los adornos con motivos religiosos.

Así lucuirá la Avenida de la Constitución esta Navidad. / D. S.

Hacía mucho tiempo que no había una referencia clara como esta al Nacimiento de Jesús, ya que en los últimos años la luces habían dejado atrás las imágenes más tradicionales en favor de formas geométricas y laicistas que podrían servir para iluminar las calles en cualquier celebración, más allá de la Navidad. La escena del Nacimiento se podré ver en calles como Reyes Católicos, San Pablo o Hernando Colón. También habrá otros motivos de estreno en las calles de Sevilla, como las grandes alas que se instalarán en la Plaza de San Francisco, o los ángeles de la Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Menéndez Pelayo, Recaredo y María Auxiliadora.

Otro novedad será la Avenida de Roma, ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Como ya informó este periódico, la apuesta municipal para este singular espacio es un nacimiento con las figuras a gran tamaño de el Niño Jesús, la Virgen, San José, el buey y la mula, todo iluminado en dorado.

El encendido del alumbrado navideño de Sevilla será este año el próximo sábado 29 de noviembre. La inversión del Ayuntamiento roza los dos millones para iluminar 304 calles repartidas por los once distritos.