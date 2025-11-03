Esta es la fecha en la que arranca la Navidad en Sevilla: encendido de las luces, Feria del Belén y proyecciones junto al Guadalquivir

Sevilla comienza la cuenta atrás para el encendido de sus luces de Navidad. Será el viernes, 28 de noviembre, cuando un total de 304 calles y plazas repartidas por los once distritos de la ciudad se iluminen para llenar la ciudad de la ilusión y el ambiente propios de estas fechas. Los trabajados de instalación, que ha sido adjudicada a la empresa Elecfes Iluminación por un importe de casi dos millones de euros, se prolongarán hasta el próximo 21 de noviembre.

Como es tradición, el escenario del encendido será la Avenida de la Constitución. El horario de funcionamiento será del 28 de noviembre al 6 de enero de 18:30 a 00:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, cuando se ampliará hasta la 01:00 horas.

Videomapping en la Casa Consistorial y el Muelle de la Sal

Estas navidades habrá una decena más de calles iluminadas respecto al año anterior, seis de ellas en el Casco Antiguo, con un total de 97 vías iluminadas. Por distritos, le siguen a continuación Este-Alcosa-Torreblanca (39), Cerro-Amate (33), San Pablo-Santa Justa (31), Macarena (19), Norte (18), Bellavista-Palmera (26), Sur (15), Triana (15), Los Remedios (11) y Nervión (10).

Además, habrá motivos de nueva creación y fabricados en exclusiva para las principales calles de la ciudad: Avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, las calles Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador, Asunción, los puentes de Isabel II, San Telmo y de los Remedios, y la Avenida de Roma. Tampoco faltarán los clásicos árboles de Navidad de la Plaza Nueva o Puerta Jerez.

Por otro lado, se mantiene la proyección de videomapping sobre la fachada de la Casa Consistorial en la Plaza de San Francisco. El horario de esta creación inédita será de 18:30 a 23:00 horas, salvo en los días de Nochebuena, Nochevieja y la Noche de Reyes, cuando se extenderá hasta los 00:30 horas.

En paralelo, el 18 de diciembre se estrenará el nuevo mapping navideño en el Muelle de la Sal, que celebrará seis sesiones diarias con capacidad para 2.000 espectadores hasta el 4 de enero, salvo los días 24 y 31 de diciembre y 1 de enero. El Ayuntamiento reeditará esta iniciativa tras la buena acogida de Navigalia estos dos últimos años.

Feria del Belén de Sevilla

La Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (ACOBE) organiza la 32 edición de la tradicional Feria del Belén desde este sábado 8 de noviembre hasta el 23 de diciembre. Un total de 13 expositores se instalarán en la confluencia de la Avenida de la Constitución con la calle Fray Ceferino González para ofrecer a los visitantes todo tipo de productos artesanos con escenas navideñas para sus pesebres, desde musgo hasta elementos y personajes de toda índole.

La muestra permanecerá abierta de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas y los fines de semana y festivos de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas. La feria estará amenizada por actividades complementarias como pasacalles o el Concierto Extraordinario de la Banda Sinfónica Municipal.