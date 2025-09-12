Sevilla prepara las luces de Navidad: más calles iluminadas y casi dos millones de euros de inversión

La Navidad ya se vislumbra en el horizonte de Sevilla. La ciudad se prepara para recibir una de sus transformaciones más esperadas del año: la instalación de su característico alumbrado navideño, que en esta edición contará con más calles engalanadas.

El contrato de instalación, mantenimiento y desmontaje de los elementos que componen la iluminación navideña ha sido adjudicado a la empresa Elecfes Iluminación por un importe de 1.998.779,80 euros. Atendiendo al calendario de trabajos propuesto, el inicio de la instalación dará comienzo el 1 de octubre y se extenderá hasta el 21 de noviembre. El encendido oficial está previsto para el viernes 28 de noviembre.

Acto seguido, el período de mantenimiento de las instalaciones se desarrollará desde el 22 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026. Finalmente, el desmontaje se iniciará el 7 de enero de 2026 y terminará el 15 de febrero de 2026.

Mayor extensión y presupuesto

La instalación de iluminación navideña llegará a un total de 304 calles, glorietas y avenidas repartidas por los once distritos de la ciudad, diez más que en la Navidad de 2024. Destaca el Casco Antiguo, que incorpora seis nuevas calles este 2025 y suma un total de 97 vías iluminadas. Tras él, el distrito Este-Alcosa-Torreblanca contará con 39, Cerro-Amate con 33, y San Pablo-Santa Justa con 21.

La Macarena dispondrá de 19 calles iluminadas, mientras que en el distrito Norte se instalarán en 18. Bellavista-Palmera alcanzará las 26, el Sur y Triana contarán con 15 cada uno, Los Remedios con 11 y Nervión cerrará la lista con 10.

De la inversión total cercana a los dos millones, 899.176 euros se destinarán al Casco Antiguo, seguido de San Pablo-Santa Justa (88.180 euros), Los Remedios (70.681 euros) y Macarena (68.563 euros). El resto del presupuesto se reparte entre los siete distritos restantes.

Horarios de encendido y videomapping

Atendiendo al documento de Urbanismo, el horario de funcionamiento del alumbrado ornamental se controlará mediante relojes programadores. En días normales (del 28 de noviembre al 6 de enero) las luces estarán encendidas de 18:30 a 00:00 horas. En los días especiales (24 y 31 de diciembre, y 5 de enero) el horario se amplía hasta la 01:00 horas.

En paralelo, se mantiene uno de los grandes reclamos de los últimos años: la proyección de videomapping sobre la fachada de la Casa Consistorial en la Plaza de San Francisco, que deberá ser "una creación inédita que no se haya proyectado antes en ningún otro lugar". Su horario será de 18:30 a 23:00 horas en días normales y hasta las 00:30 horas en los días especiales. Junto a esto, se mantendrán las estructuras habituales junto al Palacio de San Telmo y los árboles de luz en puntos como Plaza Nueva o Puerta Jerez.

Motivos navideños nuevos y concurso infantil

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de instalar motivos de nueva creación y fabricados en exclusiva para varias vías principales: Avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, las calles Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador, Asunción, los puentes de Isabel II, San Telmo y de los Remedios, y la Avenida de Roma.

En particular, los motivos de las calles Alfonso XII, Campana, Laraña e Imagen tendrán un diseño similar, al igual que los que se instalen en los puentes.

Además, para los motivos de nueva creación, la Gerencia de Urbanismo ha convocado un concurso de diseño para escolares. Podrán participar menores de entre 10 y 16 años que estudien en centros de Sevilla, y el último día para presentar propuestas es el 22 de septiembre. Un jurado seleccionará tres diseños ganadores, que serán fabricados e instalados por la empresa. Cada uno de los tres menores ganadores recibirá una placa conmemorativa y un cheque de 300 euros para material escolar.