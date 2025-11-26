Este es el nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla por las obras de Pagés del Corro

El Ateneo de Sevilla ha informado este miércoles que, debido a las obras que se están desarrollando en diversas vías de la ciudad, se ha procedido a realizar ajustes en los recorridos oficiales de dos de los eventos festivos más importantes de Sevilla. Las modificaciones afectan al desfile del Heraldo Real, programado para el 4 de enero de 2026, y a la Cabalgata de Reyes Magos, que tendrá lugar el 5 de enero de 2026.

Tal y como avanzó este periódico, los nuevos itinerarios son "resultado de la cooperación institucional" y diversas reuniones de coordinación entre el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, con la participación de la delegación de Fiestas Mayores y la delegación de Movilidad y Seguridad. Ambas instituciones han analizado minuciosamente los puntos afectados por las obras, los flujos de tránsito y las medidas de seguridad necesarias.

El acuerdo alcanzado tiene como objetivo fundamental "garantizar no solo la seguridad sino también el adecuado desarrollo de los desfiles".

Nuevos itinerarios oficiales

Itinerario del Heraldo Real (4 de enero). El recorrido de ida comenzará en Orfila, y seguirá por Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, hasta culminar en el Ayuntamiento.

El itinerario de vuelta se iniciará en Plaza Nueva, continuando por Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, para finalizar en Orfila.

Itinerario de la Cabalgata de Reyes Magos (5 de enero). El recorrido de la Cabalgata discurrirá por las siguientes calles y puntos: Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera), Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, O’Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo, Reyes Católicos.

Posteriormente, cruzará el río por el Puente de Isabel II, continuando por Plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana, República Argentina, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de Roma, y concluirá en Palos de la Frontera.

"El Ateneo de Sevilla ha querido agradecer al Ayuntamiento su disposición y la coordinación prestada, y pide a la ciudadanía su comprensión ante estos ajustes realizados con el fin de asegurar el correcto desarrollo de estas fiestas tradicionales".