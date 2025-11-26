Navigalia regresa a Sevilla: fechas y horario del mapping en el río en la Navidad 2025

El espectáculo que ha transformado las noches navideñas de Sevilla vuelve a iluminar la ribera del Guadalquivir. Navigalia, conocido por su combinación de luz, color y sorprendentes proyecciones sobre el agua, regresa esta Navidad a la zapata de la calle Betis, justo frente al barrio de Triana.

Convertido ya en una cita imprescindible para muchos sevillanos, este espectáculo ha logrado consolidarse en apenas dos ediciones como uno de los grandes atractivos de la programación navideña. Su mezcla de efectos especiales, animaciones sobre el río y un montaje visual ha creado una experiencia única en el país.

Este año, Navigalia estrena una nueva historia: “Misión regalo”, un relato navideño en el que la propia ciudad de Sevilla se convierte en protagonista. La propuesta sucede a las anteriores producciones, “La magia está en el río” y “El rescate de la Navidad”, que lograron conectar especialmente con el público familiar.

Fechas y horarios del espectáculo

El espectáculo arrancará el 18 de diciembre y continuará ofreciendo pases diarios hasta el 4 de enero, a excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. En total se han programado 70 sesiones, distribuidas en cinco horarios cada día: 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Una edición más larga y con mayor aforo

Entre las novedades de este año destaca un aumento significativo en la duración del espectáculo, que pasa de los 12 minutos habituales a 18 minutos. También crece el aforo: cada pase contará con 1.900 localidades, todas sentadas, lo que permitirá que más de 130.000 espectadores puedan disfrutar de Navigalia durante toda la campaña navideña.

Entradas

El precio de las entradas será de 2 euros, el doble que en ediciones anteriores, cuando el acceso tenía un coste simbólico de un euro. Las entradas se adquirirán a través de la web oficial de Navigalia, aunque aún no se ha confirmado la fecha en la que se pondrán a la venta.