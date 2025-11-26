Conciertos musicales en Sevilla durante la Navidad 2025: toda la programación

La música volverá a ser uno de los grandes reclamos de la Navidad 2025 en Sevilla, con una agenda repleta de espectáculos que abarcan desde la lírica hasta la música de cámara, pasando por actuaciones sinfónicas y tradicionales zambombas repartidas por los distritos. Real Alcázar, FIBES, Real Fábrica de Artillería y Espacio Turina serán los principales escenarios, a los que se sumarán los centros cívicos de la ciudad.

Real Alcázar

El majestuoso Real Alcázar se consolida este año como uno de los lugares más especiales para disfrutar de conciertos navideños, con un total de 10 actuaciones programadas.

El Salón de Embajadores se abrirá al público para acoger un ciclo de música lírica que promete ser uno de los grandes acontecimientos culturales de la temporada.

Ainhoa Arteta, el 4 de diciembre, será la encargada de inaugurar el ciclo.

Le seguirá el tenor Ismael Jordi, el 11 de diciembre.

El cierre correrá a cargo del barítono Juan Jesús Rodríguez, el 18 de diciembre.

Además, el Salón de los Tapices acogerá un segundo ciclo a partir del 13 de diciembre, siempre a las 18:30 horas.

FIBES

El Palacio de Congreso de Sevilla Este también acogerá grandes espectáculos para toda la familia. Niña Pastori ofrecerá dos conciertos los días 28 y 29 de noviembre, dentro de su gira 'Navidad con Niña Pastori'. Y del 19 de diciembre al 4 de enero, el recinto acogerá el musical de 'La historia interminable', inspirado en la célebre novela de Michael Ende, considerada una de las obras maestras de la literatura fantástica.

Espacio Turina

El Espacio Turina, referencia indiscutible en la escena musical sevillana, desplegará una variada programación que incluirá música de cámara, zarzuela y propuestas vocales para todos los públicos.

Entre los eventos más destacados se encuentra el Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías, interpretado por la Orquesta Barroca de Sevilla, el viernes 19 de diciembre a las 20:00 horas.

El teatro también será protagonista con la representación de “El Barbero de Sevilla”, a cargo de la Compañía Sevillana de Zarzuela, que subirá al escenario el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. La programación completa puede consultarse en la web oficial del espacio.

Real Fábrica de Artillería

La Real Fábrica de Artillería, convertida ya en uno de los espacios culturales más dinámicos de Sevilla, ofrecerá tres conciertos navideños. Aunque el detalle de la programación se conocerá próximamente, desde el Ayuntamiento destacan que este enclave será uno de los protagonistas.