SIMOF 2026: Así es el cartel de la nueva edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca

La Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF, acaba de presentar el cartel oficial de su edición 2026, una cita clave que supone el pistoletazo de salida de la pasarela, que se celebrará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).

Por primera vez en 30 años, la imagen del evento es una obra pictórica original, creada expresamente para SIMOF por la artista jiennense María Tapia. La pieza reivindica la artesanía, lo hecho a mano y los procesos creativos, conectando con la tradición de los grandes carteles de fiestas desde una mirada contemporánea y con la sensibilidad de una nueva generación de creadores.

En la rueda de prensa de la presentación del cartel SIMOF 2026 han intervenido Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Raquel Revuelta, directora de SIMOF y CEO de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre y María Tapia, autora de la obra, acompañadas de diseñadores y empresarios de la moda flamenca.

Presentación del cartel de SIMOF 2026. / SIMOF

Un cartel como reflejo de la herencia flamenca

“Este año hemos querido que la imagen de SIMOF 2026 dé un paso más en esa conexión entre moda, cultura y ciudad. Apostamos por una identidad claramente vinculada con la cultura, la artesanía y el arte contemporáneo que emana de Sevilla y María Tapia ha sabido darle forma con un lenguaje propio, muy reconocible, que conecta a la perfección con el espíritu de la moda flamenca: fuerza, elegancia, carácter y emoción”, explicó la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno

Raquel Revuelta, coorganizadora de SIMOF, ha explicado que la elección de una obra pictórica para el cartel se alinea con la línea de esta edición, marcada por el concepto #GeneraciónSIMOF. “SIMOF es ya una generación, un puente entre la herencia flamenca y el futuro de la moda, un lugar donde conviven quienes custodian la tradición y quienes vienen a transformarla. Más de tres décadas después, podemos decir con orgullo que SIMOF ya no es solo un evento, es una generación, y por eso el cartel que presentamos hoy es un símbolo perfecto de lo que somos y de lo que queremos ser: por primera vez es una obra pictórica creada especialmente para SIMOF”, señaló.

Cartel de SIMOF 2026. / SIMOF

El mantón de Manila, protagonista del cartel de SIMOF 2026

María Tapia ha explicado el significado del cartel y cómo ha interpretado el universo de SIMOF y el espíritu de #GeneraciónSIMOF a través de la pintura, detallando la simbología de los elementos, el uso del color y las referencias a la moda flamenca y a la ciudad de Sevilla.

La obra está realizada en acrílico y óleo sobre lino, concebida como un gran mantón. La pieza parte de la idea de que esta prenda es “la más parecida a un lienzo, un complemento versátil, profundamente arraigado en la cultura andaluza y presente en muchos momentos festivos a lo largo del año". En la composición, Tapia rompe la simetría tradicional desplazando el pico del mantón hacia un lado para lograr una imagen más dinámica, que dialoga con la moda flamenca contemporánea.

María Tapia, autora del cartel de SIMOF 2026. / SIMOF

El estampado sigue la estructura clásica de los mantones de Manila, con un centro ornamental y una cenefa que, en esta ocasión, está formada por modelos de flamenca que evocan el carrusel final de los desfiles. Entre las flores aparecen elementos propios del universo de la moda flamenca —pendientes, peinecillos, abanicos, lunares, un maniquí, tijeras o un pintalabios— junto a las bombillas de los camerinos y de la feria. Una golondrina canta en primer plano, anunciando SIMOF como antesala de la primavera y simbolizando la creatividad que mantiene viva la moda flamenca.

Raquel Revuelta durante la presentación de SIMOF 2026. / SIMOF

La obra utiliza un lenguaje sintetizado en tintas planas y una paleta dominada por los colores primarios: el azul, como cielo de Andalucía y aire libre; el rojo, como flamenco y pasión; los ocres y amarillos, como albero y tierra; y los naranjas, como sol y calor. Los flecos se inspiran en un mantón histórico realizado por la bisabuela de una flecadora de Cantillana, subrayando la idea de artesanía heredada generación tras generación.

La tipografía es, según la artista, una parte esencial en la cartelería, integrada en el estampado, tomando como referencia e inspiración los históricos carteles que Ramón Casas realizó para los anuncios de Anís del Mono. Así, el cartel se convierte en un homenaje a la moda flamenca como lenguaje propio, construido entre la tradición, la artesanía y la mirada de una nueva generación.