SIMOF Madrid 2025 adelanta las tendencias en moda flamenca.

La IV edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF Madrid 2025, celebrado los días 30 y 31 de octubre, se clausuró confirmó su posición como la gran cita de la moda flamenca e inspiración del sur en la capital.

Entre los hitos de esta nueva edición de SIMOF Madrid se integró por primera vez en el programa oficial de Madrid es Moda, plataforma impulsada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), lo que supuso un importante paso en reconocer la moda flamenca como moda de autor dentro del circuito nacional. Organizado por la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid y Andalucía Trade, el certamen se consolida como una plataforma clave para la difusión del talento andaluz y la internacionalización de la moda flamenca.

“Cada vez más estamos consiguiendo que la moda flamenca no sea exclusiva de Andalucía, sino que interese a todas las mujeres de España. SIMOF Madrid se ha consolidado como un referente cultural y de moda, y nuestro próximo hito es lograr que la moda flamenca sea reconocida como auténtica Marca España”, aseguró Raquel Revuelta, directora de Doble Erre y fundadora de SIMOF.

Revuelta añadió que la inclusión de SIMOF Madrid en el circuito de Madrid es Moda representa “un hito histórico que refuerza la posición de la moda flamenca dentro de la moda de autor española”.

Premios Flamenco en la piel. / Gerardo Morillo

Desfile inaigural de Victorio & Lucchino

La cita se inauguró con un desfile exclusivo de Victorio & Lucchino, que presentaron su colección 2026, Flapper’s Dream, inspirada en la figura femenina y moderna de los años veinte. Posteriormente se celebró la entrega de los Premios Flamenco en la Piel, impulsados por Fundación Unicaja, que en esta edición distinguieron a la cantaora Carmen Linares, el artista Antonio Fernández Montoya ‘Farru’, la periodista Sonsoles Ónega, la diseñadora, influencer y empresaria Rocío Osorno y la exmodelo Nuria González. Además, el periodista Jaime Peñafiel recibió el Premio Flamenco en la Piel Honorífico, en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el mundo del arte y la cultura.

Desfile de Victorio & Lucchino de SIMOF 2025. / Gerardo Morillo

Los galardonados recibieron una estatuilla que representa a una mujer flamenca, obra exclusiva del artista jerezano Balcris, realizada para la ocasión. La jornada inaugural concluyó con una fiesta organizada por Mujer Hoy en los salones del Wellington Hotel & Spa Madrid.

Las tendencias en moda flamenca en vistas en SIMOF Madrid 2025

Los diseñadores presentaron propuestas elaboradas con una rica variedad de tejidos y detalles artesanales, entre los que destacaron el crepé, la batista, el vichy, las gasas, el organdí, el algodón, los rasos, el satén, el guipur, la pasamanería, el terciopelo, las transparencias, los tules bordados, los mikados, las organzas y los bordados con lentejuelas.

La paleta cromática apostó por tonos morado, verde y naranja, sin olvidar los clásicos rojos, blancos y amarillos, esencia de la moda flamenca. En cuanto a las siluetas, predominaron los cuerpos ceñidos de talle bajo, una amplia diversidad de escotes, mangas y volúmenes, y una clara apuesta por diseños de inspiración flamenca reinterpretados como piezas versátiles y atemporales.

Tras cada pase, el público pudo visitar un showroom exclusivo, donde tuvo la oportunidad de conocer de cerca las propuestas de los diseñadores y adquirir piezas y complementos. Esta fórmula refuerza la identidad de SIMOF Madrid y sigue el modelo de SIMOF Sevilla, la única plataforma que combina pasarela y feria comercial en una misma cita