La Fábrica de Artillería de Sevilla se convierte en una pasarela de moda nupcial.

La cita con la moda nupcial andaluza, SIQ Costura Andaluza 2025, celebra su 11ª edición el próximo miércoles 5 y jueves 6 de noviembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un espacio emblemático que acogerá los desfiles y actividades de esta edición. Organizado por la agencia de moda y comunicación Doble Erre, SIQ 2025 vuelve a poner en valor la costura a medida andaluza, ofreciendo exclusividad y creatividad en cada propuesta.

La presentación de SIQ Andalucía Costura Andaluza 2025 se ha realizado en la Real Fábrica de Artillería, con la presencia de Álvaro Pimentel, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; Raquel Revuelta, CEO de Doble Erre; y algunos de los diseñadores que participarán en esta edición. “SIQ es el reflejo del talento y la creatividad que definen a Andalucía. Reunimos moda, arte y patrimonio en un mismo espacio para celebrar lo mejor de nuestra identidad y proyectarla al mundo”, explicó Raquel Revuelta.

“SIQ Andalucía Costura Andaluza es un encuentro entre moda, historia y cultura. Cada edición demuestra que Andalucía tiene un talento inmenso en el ámbito de la costura a medida y la moda nupcial, y que nuestras firmas son capaces de proyectar creatividad, exclusividad y excelencia sin perder sus raíces. Este año, en un espacio tan simbólico como la Real Fábrica de Artillería, queremos seguir mostrando al mundo la fuerza del diseño andaluz y su vínculo con nuestro patrimonio", añadió.

Raquel Revuelta en la presentación de SIQ. / Félix Blanco

Sesiones de fotos y la moda de Extremadura, las novedades SIQ 2025

Este año, Moda Extremadura participa como comunidad invitada, mostrando marcas extremeñas que destacan por ser originales, artesanas, sostenibles y auténticas, con un fuerte enfoque en exclusividad. Tras los desfiles, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de jamón al corte y cava rosado extremeño, promoviendo la gastronomía y la artesanía de la región.

La puesta en valor del sector textil de Extremadura, a través de la creación de la marca promocional Moda Extremadura, pretende promocionar los productos y servicios de las empresas extremeñas asociadas al origen Extremadura del sector textil y artesano de su comunidad.

Además, SIQ 2025 incluirá dos shootings en diferentes espacios de la Fábrica de Artillería, incluyendo áreas que aún no han sido restauradas. Estas editoriales de moda aprovecharán los rincones más emblemáticos del edificio para crear sesiones fotográficas exclusivas, una contará con los diseñadores de Málaga de Moda y la otra reunirá a los creadores de Qlamenco, la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca.

Presentacion SIQ 2025. / Félix Blanco

Horarios y diseñadores que participan en SIQ 2025

En esta edición participarán 24 diseñadores y artesanos andaluces y extremeños, que presentarán más de 270 creaciones distribuidas en 10 desfiles para novias, madrinas, invitadas y complementos, en un escenario que combina el diseño contemporáneo con la riqueza arquitectónica de la Fábrica de Artillería. (Consultar timing adjunto)

Miércoles 5 de noviembre

17:00h: Azahara Crisóstomo, Mi Pequeña Nubecita, Inma de la Riva & Inridelo

18:00h: Teressa Ninú, Amparo Pardal

19:00h: Miguel Reyes

20:00h: José Raposo, Alejandro Postigo

21:00h: Moda de Extremadura: Aguedavalle Upcycling, Nansu Lenceria, Murmells, Brave_Of, Vintivintae, Atelier Mariajose Cuadrado Novias, Emmaprieto, Corsinologia, Nanoescultor, Bordados Naveiro, Padü- Padu_ Brand.

Jueves 6 de noviembre