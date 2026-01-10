Rocío Peralta presenta su colección de trajes de flamenca 'Al Andalus', todas las fotos

Rocío Peralta presenta Al Andalus, su nueva colección para 2026 de moda flamenca con la que vuelve a traer en enero los aires de abril. La diseñadora rinde homenaje con esta colección a una cultura que dejó una huella imborrable en la arquitectura, el arte y la identidad del pueblo andaluz a lo largo de los siglos. Una herencia que sigue viva en nuestros días como riqueza cultural y fuente de inspiración creativa. Al-Andalus es, en palabras de la diseñadora, “un viaje en el tiempo donde la moda flamenca dialoga con la herencia árabe que aún se siente en el Sur”.