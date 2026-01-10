Fotos del desfile de Rocío Peralta
Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García

Rocío Peralta presenta su colección de trajes de flamenca 'Al Andalus', todas las fotos

La diseñadora presenta una colección con 40 propuestas en las que no falta su sello inconfundible, unido a detalles de la cultura árabe

Rocío Peralta presenta su nueva colección de trajes de flamenca inspirada en Al Andalus

Rocío Peralta presenta Al Andalus, su nueva colección para 2026 de moda flamenca con la que vuelve a traer en enero los aires de abril. La diseñadora rinde homenaje con esta colección a una cultura que dejó una huella imborrable en la arquitectura, el arte y la identidad del pueblo andaluz a lo largo de los siglos. Una herencia que sigue viva en nuestros días como riqueza cultural y fuente de inspiración creativa. Al-Andalus es, en palabras de la diseñadora, “un viaje en el tiempo donde la moda flamenca dialoga con la herencia árabe que aún se siente en el Sur”.

Fotos del desfile de Rocío Peralta
1/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
2/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
3/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
4/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
5/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
6/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
7/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
8/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
9/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
10/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
11/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
12/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
13/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
14/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
15/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
16/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
17/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
18/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
19/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
20/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
21/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
22/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
23/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
24/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
25/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
26/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
27/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
28/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
29/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
30/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
31/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
32/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
33/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
34/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
35/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
36/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
37/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
38/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
39/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
40/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
41/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
42/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
43/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
44/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
45/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
46/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
47/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
48/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
49/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
50/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
51/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García
Fotos del desfile de Rocío Peralta
52/52 Fotos del desfile de Rocío Peralta / José Ángel García

También te puede interesar

Lo último

stats