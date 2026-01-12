SIMOF 2026: La presentación de la pasarela de moda flamenca, en imágenes

La Semana Internacional de la Moda Flamenca celebra una nueva edición del 29 de enero al 1 de febrero en Fibes. En un acto celebrado en las Setas, desde la pasarela han dado a conocer todas las novedades de esta edición, entre las que destaca el nombramiento de Rossy de Palma como madrina oficial. En la performance han participado los diseñadores Atelier Rima, Aurora Gaviño, Carmen Latorre, Conso Delgado, Con T D´Touché, Gil Ortiz, Hermanas Serrano, José Joaquín Gil, Manuel Odriozola, Maricarmen Sáez Flamenca, Maricruz & Montecarlo desde 1958, Pilar Vera, Sara de Benítez y Sonibel.

Concebida como una puesta en escena que ha unido artesanía, creatividad y patrimonio contemporáneo, ha contado con la participación de 14 modelos vestidas de flamenca, que han lucido diseños creados expresamente para la ocasión por diseñadores participantes en SIMOF 2026. Cada diseñador ha presentado un traje inspirado en la paleta cromática del cartel oficial de esta edición,