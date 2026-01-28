Muere un trabajador en Sevilla tras caerle una placa en una obra

Un trabajador ha perdido la vida este mediodía en Sevilla tras sufrir el impacto de una placa que se desplomó sobre él mientras desarrollaba su actividad laboral en una obra situada en el Parque Tecnológico y Empresarial de Palmas Altas. El suceso, que ha tenido lugar sobre las 12:55 horas de este 2025, ha movilizado a diversos servicios de emergencia que se desplazaron de inmediato hasta el lugar del accidente laboral.

Según ha informado el teléfono de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el aviso inicial partió del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los servicios médicos comunicaron que un trabajador había quedado atrapado bajo una placa que se precipitó sobre él en plena jornada laboral. La sala coordinadora del 1-1-2 activó de forma inmediata el protocolo de actuación ante este tipo de siniestros laborales. Todo apunta a que ha sido un accidente laboral.

Tras recibir el aviso de emergencia, la sala de coordinación movilizó a varios equipos especializados para atender el accidente: los bomberos, encargados del rescate y la extracción de la víctima; la Policía Nacional, para realizar las primeras investigaciones y acordonar la zona; el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad en las que se produjo el siniestro; y la Inspección de Trabajo, que deberá determinar si se cumplían todas las normativas de seguridad laboral vigentes en el momento del accidente.