El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos

La firma cierra la primera jornada de SIMOF con Rocieras, una colección con una mirada muy personal en la que el diseñador se mantiene fiel a su estilo. La paleta cromática que define la colección se mueve entre los tonos campestres, los que se encuentran en el camino de El Rocío. Destacan los verdes y los tierra, además de los marrones, siempre en siluetas en las que destacan las generosas y voluminosas faldas en evasé, siempre en diseños midi.