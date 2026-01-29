DIRECTO
El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026.
El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos

La firma presenta una colección con pinceladas romeras en la que destacan las faldas evasé y las mangas voluminosas

La firma cierra la primera jornada de SIMOF con Rocieras, una colección con una mirada muy personal en la que el diseñador se mantiene fiel a su estilo. La paleta cromática que define la colección se mueve entre los tonos campestres, los que se encuentran en el camino de El Rocío. Destacan los verdes y los tierra, además de los marrones, siempre en siluetas en las que destacan las generosas y voluminosas faldas en evasé, siempre en diseños midi.

1/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
2/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
3/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
4/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
5/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
6/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
7/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
8/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
9/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
10/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
11/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
12/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
13/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
14/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
15/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
16/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
17/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
18/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
19/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
20/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
21/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
22/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
23/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
24/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
25/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
26/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
27/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
28/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
29/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
30/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
31/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
32/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
33/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
34/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
35/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
36/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
37/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
38/38 El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

