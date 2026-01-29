DIRECTO
El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos

La diseñadora celebra cuatro décadas en la moda flamenca con una colección en la que reivindica su seña de identidad

Aurora Gaviño celebra su 40 aniversario en el mundo de la moda con una colección en la que reafirma por qué lleva cuatro décadas haciendo trajes de flamenca. Con un sello de identidad inconfundible, los trajes de flamenca de Aurora Gaviño reflejan el espíritu flamenco más bohemio. Pionera en dibujar una flamenca fuera de los cánones, Aurora Gaviño ha sabido crear con sus encajes, chorreras y volantes en cascada un estilo propio, el agaviñado, que es su aval para seguir haciendo moda flamenca otros cuarenta años más.

1/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
2/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
3/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
4/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
5/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
6/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
7/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
8/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
9/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
10/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
11/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
12/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
13/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
14/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
15/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
16/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
17/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
18/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
19/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
20/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
21/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
22/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
23/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
24/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
25/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
26/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
27/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
28/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
29/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
30/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
31/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
32/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
33/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
34/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
35/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
36/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
37/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
38/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
39/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
40/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
41/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
42/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
43/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
44/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
45/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
46/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
47/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
48/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
49/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
50/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
51/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
52/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
53/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
54/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
55/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
56/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
57/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
58/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
59/59 El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

