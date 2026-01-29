El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026, todas las fotos

Aurora Gaviño celebra su 40 aniversario en el mundo de la moda con una colección en la que reafirma por qué lleva cuatro décadas haciendo trajes de flamenca. Con un sello de identidad inconfundible, los trajes de flamenca de Aurora Gaviño reflejan el espíritu flamenco más bohemio. Pionera en dibujar una flamenca fuera de los cánones, Aurora Gaviño ha sabido crear con sus encajes, chorreras y volantes en cascada un estilo propio, el agaviñado, que es su aval para seguir haciendo moda flamenca otros cuarenta años más.