El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos

Entre Córdoba y Sevillla es una colección que apuesta por las faldas volumonosas, desde otro prisma. A priori, los cortes son ligeros, pero las enaguas aportan cuerpo y consistencia a las faldas. Las siluetas son ajustadas, con talles medios y faldas que van desde las canasteras a los diseños en nesga. Abundan los diseños con lunares de tamaño medio, aunque también hay lugar para los lisos, sobre todo, en rojo, negro y azul.