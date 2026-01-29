DIRECTO
Minuto a minuto del Betis-Feyenoord
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos

La diseñadora propone una colección de faldas con enaguas voluminosas y talles ajustados

SIMOF 2026: Horarios, diseñadores y desfiles de la Semana Internacional de la Moda Flamenca

Entre Córdoba y Sevillla es una colección que apuesta por las faldas volumonosas, desde otro prisma. A priori, los cortes son ligeros, pero las enaguas aportan cuerpo y consistencia a las faldas. Las siluetas son ajustadas, con talles medios y faldas que van desde las canasteras a los diseños en nesga. Abundan los diseños con lunares de tamaño medio, aunque también hay lugar para los lisos, sobre todo, en rojo, negro y azul.

El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
1/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
2/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
3/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
4/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
5/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
6/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
7/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
8/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
9/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
10/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
11/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
12/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
13/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
14/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
15/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
16/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
17/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
18/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
19/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
20/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
21/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
22/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
23/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
24/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
25/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
26/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
27/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
28/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
29/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
30/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
31/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
32/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
33/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
34/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
35/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
36/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
37/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
38/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
39/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
40/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
41/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
42/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
43/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
44/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
45/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
46/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
47/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
48/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
49/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
50/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
51/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
52/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
53/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
54/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
55/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
56/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
57/57 El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats