El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos

emorias se presenta como una colección en la que las novias se romantizan y se gustan en los detalles de fantasía. En su debut en SIMOF, el dúo de diseñadores prone una colección íntegra de vestidos de novia y de looks de inspiración. Destacan los diseños vaporososo, con faldas en evasé desde la cintura, encajes, pedrería e incrustaciones. Los colores que destacan en los looks de inspiración son el negro y los empolvados.
1/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
2/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
3/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
4/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
5/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
6/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
7/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
8/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
9/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
10/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
11/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
12/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
13/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
14/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
15/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
16/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
17/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
18/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
19/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
20/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
21/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
22/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
23/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
24/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
25/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
26/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
27/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
28/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
29/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
30/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
31/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
32/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
33/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
34/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
35/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
36/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
37/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
38/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
39/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
40/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
41/41El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio