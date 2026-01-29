El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos

emorias se presenta como una colección en la que las novias se romantizan y se gustan en los detalles de fantasía. En su debut en SIMOF, el dúo de diseñadores prone una colección íntegra de vestidos de novia y de looks de inspiración. Destacan los diseños vaporososo, con faldas en evasé desde la cintura, encajes, pedrería e incrustaciones. Los colores que destacan en los looks de inspiración son el negro y los empolvados.