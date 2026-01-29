ACCIDENTE
El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

La firma debuta sobre la pasarela con su colección de novias románticas y de fantasía

emorias se presenta como una colección en la que las novias se romantizan y se gustan en los detalles de fantasía. En su debut en SIMOF, el dúo de diseñadores prone una colección íntegra de vestidos de novia y de looks de inspiración. Destacan los diseños vaporososo, con faldas en evasé desde la cintura, encajes, pedrería e incrustaciones. Los colores que destacan en los looks de inspiración son el negro y los empolvados.

1/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
2/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
3/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
4/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
5/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
6/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
7/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
8/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
9/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
10/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
11/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
12/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
13/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
14/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
15/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
16/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
17/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
18/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
19/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
20/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
21/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
22/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
23/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
24/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
25/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
26/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
27/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
28/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
29/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
30/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
31/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
32/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
33/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
34/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
35/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
36/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
37/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
38/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
39/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
40/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
41/41 El desfile de Marco & María en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

