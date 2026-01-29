DIRECTO
El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos

La firma reivindica su sello de identidad con propuestas ligeras, fluidas y llenas de color

SIMOF 2026: Horarios, diseñadores y desfiles de la Semana Internacional de la Moda Flamenca

Los diseños que proponen Lourdes Montes y Rocío Terry tienen sello propio y en 10 primaveras lo confirman. No necesitan presentar credenciales, después de ocho años al frente de la firma sus diseños ya son más que reconocibles. Cortes bastante clásicos y siluetas ligeras y minimalistas son el punto fuerte de MiAbril. En sus diseños no faltan los lunares y las tonalidades ácidas y vitamínicas, siendo el juego de los volantes asimétricos en las faldas una especie de mantra.

