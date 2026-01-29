El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos

Los diseños que proponen Lourdes Montes y Rocío Terry tienen sello propio y en 10 primaveras lo confirman. No necesitan presentar credenciales, después de ocho años al frente de la firma sus diseños ya son más que reconocibles. Cortes bastante clásicos y siluetas ligeras y minimalistas son el punto fuerte de MiAbril. En sus diseños no faltan los lunares y las tonalidades ácidas y vitamínicas, siendo el juego de los volantes asimétricos en las faldas una especie de mantra.
1/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
2/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
3/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
4/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
5/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
6/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
7/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
8/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
9/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
10/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
11/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
12/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
13/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
14/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
15/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
16/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
17/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
18/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
19/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
20/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
21/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
22/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
23/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
24/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
25/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
26/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
27/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
28/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
29/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
30/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
31/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
32/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
33/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
34/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
35/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
36/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
37/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
38/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
39/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
40/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
41/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
42/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
43/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
44/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
45/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
46/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
47/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
48/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
49/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
50/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
51/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
52/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
53/53El desfile de MiAbril en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio