El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026, todas las fotos

La diseñadora propone una colección en la que es fiel a su esencia y sus trajes de flamenca con talles elevados y volantes con mucho movimiento

SIMOF 2026: Horarios, diseñadores y desfiles de la Semana Internacional de la Moda Flamenca

Encargada de inaugurar los desfiles profesionales, Pilar Vera no defrauda en Sin tiempo, una colección de raíz y esencia purista en la que los detalles artesanales cobran especial protagonismo.Sobre todo, en los boradados de flores que se aprecian en mangas, talles y faldas. La diseñadora demuestra que es una maestra en el juego con los volantes, que siempre destacan por su cuerpo y movimiento, con independencia de la falda.

