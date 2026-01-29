El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026, todas las fotos

Encargada de inaugurar los desfiles profesionales, Pilar Vera no defrauda en Sin tiempo, una colección de raíz y esencia purista en la que los detalles artesanales cobran especial protagonismo.Sobre todo, en los boradados de flores que se aprecian en mangas, talles y faldas. La diseñadora demuestra que es una maestra en el juego con los volantes, que siempre destacan por su cuerpo y movimiento, con independencia de la falda.
1/54El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
