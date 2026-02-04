Malas noticias para Pellegrini: Cucho no entrena con el grupo y no estará en el Betis-Atlético

El Real Betis Balompié ha trabajado en la mañana de este miércoles en la última sesión previa antes del choque copero ante el Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja. Todas las miradas estaban puestas en dos frentes: el primer entrenamiento con el grupo de Álvaro Fidalgo y por otro lado la presencia o no presencia de jugadores importantes que no estuvieron este martes como Antony (que estará disponible y entrenó en el gimnasio) y Cucho Hernández, que no trabajó junto al resto de sus compañeros el pasado lunes ni el martes y todo el mundo quiere que esté ante el Atlético de Madrid.

La mala noticia es que Cucho Hernández ha entrenado con el resto de sus compañeros y no se apunta, al menos hasta que Pellegrini hable en rueda de prensa para confirmarlo, al partido contra los del Cholo Simeone. El futbolista tenía ganas de estar ayudando al resto de sus compañeros y ha apretado hasta el último momento, entrenando en solitario, con balón, y buscando estar en esta gran cita. El técnico chileno tendrá que jugarse el pase a unas semifinales con Cédric Bakambu y Chimy Ávila.

Cucho Hernández es agarrado por David Costas en la pelea por un balón. / Eloy Alonso | Efe

Álvaro Fidalgo entrena con el Betis

El asturiano ya dejó caer que está totalmente disponible si Manuel Pellegrini considera que puede jugar este partido o el fin de semana. Viene con ritmo competitivo, aunque lo normal es que necesite cierto tiempo para adaptarse al fútbol europeo como le ha ocurrido a otros futbolistas como Nelson Deossa o Guido Rodríguez a lo largo de los últimos años.

"Llego con muchas ganas de empezar ya. Ha sido mucho tiempo en México, me traigo muchas cosas buenas pero era la hora de volver a casa. Estaba demasiado feliz y triste. Cuando te vas y la gente te muestra su cariño eso no tiene precio", comentaba en la rueda de prensa de su presentación. "Vengo entrenando y jugando sin ningún problema. He estado en el 98% de los partidos. Ya he entrenado ya con el grupo y me muero de ganas por jugar. El jueves estaré disponible", aseguró.

Ángel Haro, junto a Álvaro Fidalgo. / Jose Manuel Vidal / Efe

Se espera lleno en La Cartuja

Otra de las imágenes del entrenamiento ha sido la de esa famosa pancarta que se ha colgado en el campo 2 de la ciudad deportiva en la que se puede observar el rótulo: "Sigamos haciendo felices a los béticos. A por el Atlético". Una lona que parece talismán y que se fue colocando progresivamente el curso pasado en todas y cada una de las eliminatorias de la UEFA Conference League hasta llegar a la final y que, seguramente, se busque en estos momentos el mismo objetivo.

Se espera un lleno total y absoluto en el campo verdiblanco este jueves a pesar de las condiciones meteorológicas adversas. Ya se han vendido más de 62.000 entradas y todo apunta a que se van a vender otras tantas de aquí a la hora del comienzo del partido.